Cecilia Morán destacada artesana de San Fernando “Nunca es suficiente el aprendizaje”

“En el colegio era pésima para la pintura, pero siempre me gustó la creación, sin saber que de a poco aprendería algo nuevo, ya que siempre me preocupé por capacitarme en distintas ciudades, como Santa Cruz, Nancagua, Chimbarongo y Rancagua, tomando distintos cursos y especialidades”.

La destacada artista sanfernandina nos confesó que “cada día que pasaba me iba enamorando más de la pintura, incentivándome aún más en comprar distintos tipos de estructuras, esto con la finalidad de poder agrandar y embellecer mis distintos trabajos, como lo fueron marcos de madera para los distintos cuadros. Pero este trabajo no lo podía realizar sola, por lo que mi esposo Fernando Muñoz me ayuda en el tema de la carpintería, siendo él la mano maestra en darle un plus a mi trabajo, realizando los distintos marcos”.

Le fascinaba que la gente pudiera ver los distintos trabajos por lo que asistía junto a su familia a distintas ferias que se realizaban en la zona, como AGA organizada por la municipalidad de San Fernando, “Expo-mimbre” de Chimbarongo, ferias navideñas y hasta la invitaron a pertenecer a un grupo de artesanos de San Fernando que se llamaba “TINGUIVERO”.

De esta forma y con gran esfuerzo quiso darse a conocer en la región, estudiando cada vez más, teniendo todo el apoyo de su familia, contando con sus hijos, los cuales le cooperaban atendiendo en dichos lugares de exposición de sus trabajos, además de mencionar a su esposo, que se quedaba en las noches a dormir en ferias, siendo así un complemento.

“Hasta ahí mis conocimientos cada día eran más, sin embargo, en el año 2012, Dios nos envió como familia la prueba más difícil, la partida de nuestro hijo mayor Renato, paralizando nuestras vidas y con ello a toda nuestra familia. Fue así como mis ganas de crear se quedaron en blanco, paralizadas, sin poder tomar un pincel para poder crear y pintar, llegando el dolor más inmenso que se puede imaginar. Después de 2 años, solo se sumaron problemas, en muchos ámbitos, pero cuando ya no había esperanza, un día mi esposo y mis hijas me dicen que, si fuera por Renato mi hijo, él estaría feliz de verme haciendo mis trabajos, sintiéndose orgulloso de aquello, por lo que me dije, yo puedo empezar de nuevo, motivándome aún más y pensando en la fuerza de las mujeres de poder levantarme y seguir junto a mi familia, la cual me acompaña en cada momento. Por lo que decidí tomar nuevamente mis pinceles y pinturas, pero con otra mirada y a la vez el mismo corazón, comenzando a dar rumbo a este dolor, de la mano de la pintura, realizando así cursos de mayor experiencia, buscando por fuera nuevas alternativas como lo fue el Conservatorio de GRASSI en buenos Aires ,sacando una maestría en Restauración y Renovación de muebles, una maestría que tomaré en México en Arte total Chile, con Esperanza Naime , también tomé una maestría de mármol verde en pasos creativos con Natalia Almirón. Pasando con esto a mostrar mis distintos tipos de trabajo en las redes sociales, para tener mayores visitas y lograr recolectar a más personas para que vean mi trabajo, dichas redes son “Reparación_Cecymoran” en instagram y Cecilia Beatriz Morán Pradena”.

Una vez en pandemia decidió a avanzar en la realización de distintas técnicas, queriendo con ello ser docente en este tipo de trabajos, dando un paso a realizar clases online para las personas que decidiesen aprender cosas nuevas a través de la pintura.

Con el paso de los meses puede decir que en la actualidad tiene sus redes sociales muy activas, especialmente en Instagram como Reparación_Cecymoran y en facebook como Cecilia Beatriz Moran Pradena.

“A la fecha reconozco que nunca es suficiente el aprendizaje, incentivándome a continuar tomando cursos profesionales, hoy queda mucho por entregar y aprender, la mujer es un ser especial y es uno de los pilares de cada familia, tenemos la capacidad de reinventarnos siempre y es más fácil cuando tu otra mitad camina en el mismo rumbo que uno. Cuando le has entregado tanto a la vida, se debe estar agradecido por las buenas cosas que pasan en ella, por mi parte la vida me dio tres hijos hermosos, los cuales se desempeñaron y desempeñan al máximo en sus profesiones, demostrando lo grande que fueron formados. El esfuerzo y el trabajo no fueron en vano, cuando se realizan las cosas bien, los resultados son aún mejores”.

En conversación con diario Sexta Región Cecilia Morán sostiene que: “Hoy por hoy todo lo aprendido y también por lo que falta por aprender, puedo decir que me especializo en más de 50 técnicas distintas de pintura, como lo son mármol, cobre, oro, óxido cálido, hueso, oro, raíz de nogal, patinas a la cera, piedra de alabastro, lapislázuli, sulfato de fierro, nogal, decapados, madera nativa, entre otros”.

Agrega que todos los días se sienta a crear nuevos trabajos y poder dar a conocer las bellas piezas que le llegan, esto con la finalidad de que llegue a muchos hogares de nuestro país. “Todos los días llegan cosas nuevas, como lo fue ayer que llegó a mis manos un bello corazón de Jesús de aproximadamente 1.20 cm de alto, siendo este parte de la colección de figuras religiosas que me ha tocado restaurar, piezas importantes para iglesias de nuestra región”.

Argumenta sosteniendo que: “Esto es lo que me apasiona, poder realizar trabajos que gusten a las personas, poder expresarme a través de la pintura, siendo esto clave en mi desarrollo diario crear, reparar y pintar, hasta que llegue el día en que tenga que partir y poder abrazar a mi hijo Renato Muñoz”.

Al finalizar Cecilia Morán Prádena invita la ciudadanía a ser parte de este mundo de la pintura, para poder así traspasar todos sus conocimientos a las personas para que se motiven y quieran aprender cosas nuevas. Su casa es su lugar de trabajo y a la vez el lugar de exhibición de sus productos.”Próximamente me gustaría realizar un libro para plasmar mi conocimiento y dejar un legado. Mis redes sociales siempre están disponibles para aquellas personas que quieran seguir en esto”.