SAG confirma caso positivo a Influenza Aviar en Región de O’Higgins

Frente a este nuevo caso positivo, el SAG aumentó su nivel de alerta considerando que la enfermedad ingresó a una región con una producción avícola intensa, por lo cual se encuentra reforzando el trabajo de vigilancia especialmente en aves de corral e industria.



Al respecto, el delegado presidencial provincial de Cardenal Caro, Carlos Cisternas, explicó que “se trata de un caso acotado en el sector urbano de Pichilemu, un pelícano, y por eso conformamos una mesa con presencia del Subsecretario y nuestro Delegado Presidencial, Fabio López, que trabajará intersectorialmente con varias autoridades pertinentes”.



“Esta enfermedad está circunscrita a aves silvestres acuáticas migratorias. Hoy estamos trabajando para contener este evento, a través de la vigilancia, control, la detección precoz y atención de denuncias, lo cual nos alerta donde tenemos que poner el foco de nuestro trabajo”, sostuvo Luis Rodríguez, director regional del SAG. La autoridad, además, hizo un llamado a quienes posean aves, incluso pequeños gallineros y planteles a maximizar las medidas de seguridad, evitando el contacto de sus aves con las aves silvestres.



No tocar ni trasladar aves enfermas



Frente a las denuncias realizadas por la ciudadanía por presencia de aves muertas o enfermas en la zona costera de la región, Carlos Cisterna, Delegado Presidencial Provincial de Cardenal Caro señaló que existe una apropiada coordinación entre los diversos organismos del Estado y que “funcionarios del SAG revisan caso a caso para discriminar si la muerte corresponde a una presunta muerte por influenza aviar o se debe a otra causa, por eso la información que entregan las personas es de gran relevancia”.



La Influenza Aviar es una enfermedad viral contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres, no tiene cura ni tratamiento. Aunque con menos frecuencia, también se han aislado virus de Influenza Aviar en especies de mamíferos, así como en seres humanos.



Desde que se levantó la alerta en el continente americano por la presencia de este virus en aves migratorias, el SAG inició un estrecho trabajo público-privado para mitigar eventuales efectos negativos en la actividad avícola de la región y el país. En esta misma línea, es importante establecer que existe un seguro avícola innominado del sector privado que cubre la afectación de las aves fallecidas por Influenza Aviar para los avicultores con mortandad de hasta 1.000 aves. Se debe señalar que el seguro se activa con Resolución de Sacrificio emitida por el SAG, por ello la denuncia oportuna es fundamental.



Finalmente, el SAG reforzó el llamado a la ciudadanía a denunciar la presencia de aves muertas o enfermas a los correos electrónicos, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. u Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. También se pueden realizar denuncias en el Call Center del Servicio 2 2345 1100 y en los celulares +56930395718 y +56988763248.





Otras acciones



Es importante señalar que durante el medio día de hoy también se constituyó la mesa técnica de la región Metropolitana que, si bien no ha tenido casos positivos a la fecha, inició el trabajo preventivo encabezado por el Subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes; la Delegada Presidencial de la región, Constanza Martínez y la Subdirectora de Operaciones (s) del SAG, Grisel Monje.



“Nos hemos ocupado de esta situación desde que se alertó la posibilidad de recibir el virus proveniente de Norteamérica. Una vez confirmado el primer caso en nuestro país, comenzamos con la constitución de mesas técnicas y, hasta la fecha, hemos coordinado diversas acciones con las autoridades de todas las regiones afectadas por la enfermedad”, enfatizó el subsecretario.