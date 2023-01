Verónica Guajardo Fernández recibió premio mujer innovadora regional

Con el objetivo de promover, destacar y aportar al desarrollo de iniciativas y de procesos de innovación en el sector silvoagropecuario liderados por mujeres, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) entregó en todo el país el Premio a la Mujer Innovadora en Agricultura en su versión 2022.

En la región de O’Higgins fue seleccionada la bioquímica y doctora en ciencias silvoagropecuarias y actual investigadora principal en mejoramiento genético del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF), Verónica Guajardo Fernández; quien ha destacado por contribuir a fomentar la innovación como estrategia de desarrollo territorial y además como una mujer que es ejemplo e inspiración para otras mujeres, de generaciones actuales y futuras, vinculadas al sector silvoagropecuario y a la cadena agroalimentaria nacional.

La galardonada ha dedicado más de 10 años a realizar investigación en el área de marcadores moleculares para la caracterización de especies frutales. “Durante los últimos años, junto a mi equipo de trabajo hemos venido ejecutando proyectos de innovación (apoyados por la FIA) y de investigación (apoyados por FONDECYT) en el área vegetal, además de participar en otros proyectos nacionales e internaciones como asociados. También ofrecemos servicios de identificación genética en variedades y frutales, realizando un trabajo desde la Región de O'Higgins para todo Chile y recientemente también para países vecinos”, destacó la propia Verónica.

Con motivo de este reconocimiento y de poner en valor el rol que desempeña Verónica en el mundo rural, FIA en conjunto a la Seremi de Agricultura de O’Higgins organizaron un desayuno, el que se desarrolló en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial y en el que participaron además de la ganadora, el Seremi Cristian Silva, el director ejecutivo del CEAF Mauricio Ortiz, la coordinadora regional de FIA, Juliette Palma y el equipo de trabajo y apoyo profesional de la Seremi de Agricultura.

“Agradezco a FIA por el reconocimiento, estoy muy contenta de aportar desde Rengo, donde está ubicado el CEAF al desarrollo de nuestra Región y de nuestro país en general”, señaló la galardonada. Además, esta Mujer Innovadora 2022 ha sido reconocida como una inspiración para las mujeres del mundo rural; “uno de los primeros mensajes para las personas a quienes pudiese motivar, es que un origen humilde no tiene porqué limitarnos en lo que podemos lograr; debemos ser ordenados, responsables y dar lo mejor de nosotros para conseguir lo que nos proponemos. Gracias a mis estudios he tenido la oportunidad de visitar varios países, permitiéndome conocer distintas culturas. Nuevamente, esto es algo que nunca imaginé posible para una niña tímida proveniente de un lugar rural (nació en la comuna de Rengo y creció en el sector rural de Apalta), pero eso no fue impedimento para crecer y exponerme a cosas nuevas”; relevó Verónica Guajardo.

El Premio Mujer Innovadora en Agricultura, nace el año 2006 y sigue los lineamientos del Programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric, donde se busca que todas las acciones del Estado estén enfocadas en la paridad de género e igualdad en la arena institucional y política.

En esta línea el Seremi de Agricultura Cristian Silva, destacó lo importante de desarrollar este tipo de instrumentos, y de estar “muy contentos además de que Verónica sea una mujer que venga del mundo campesino, que ha tenido una vida y un desarrollo en el mundo rural y que hoy se destaca como doctora en el CEAF. Muy felices de poder junto a ella emprender en el desafío de conocer y profundizar el trabajo en el agro junto a nuestras mujeres que habitan las zonas rurales y que con el testimonio de Verónica también pueden destacar y aportar al desarrollo del agro a nivel regional y nacional”.

En cuanto a los liderazgos de mujeres en iniciativas innovadoras del sector silvoagropecuario y/o la cadena agroalimentaria nacional, sólo un 36% de las personas empleadas en empresas del sector son mujeres. Es por esto que este reconocimiento considera, “visibilizar el aporte y el rol que cumplen las mujeres en los procesos de innovación en el sector silvoagropecuario, pero más aún relevar cómo una mujer como Verónica inspira a otras mujeres y cómo ella invita a otras mujeres, niñas, jóvenes a creer en sus sueños, a seguir adelante, a no limitarse y a perseguir todos sus anhelos”, comentó Juliette Palma, coordinadora y representante regional O’Higgins de FIA./