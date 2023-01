Dirección del Trabajo realizó 696 fiscalizaciones y cursó 155 infracciones en 2022

Con el objeto de constatar el real y efectivo cumplimiento de las normativas para los trabajadores de temporada, a través de procedimientos de inspección laboral a las empresas del rubro. La Dirección del Trabajo realizó durante el año 2022, 696 fiscalizaciones a empresas del sector agrícola y al transporte de trabajadores agrícolas de temporada en las 33 comunas de la región de O’Higgins.

Despliegue que según detalló la Seremi del Trabajo y Previsión Social en O’Higgins, Doris Rodríguez, corresponde a 381 inspecciones activadas de oficio, esto que fueron instruidas por la propia institución como parte de su planificación anual. Mientras que 315 de ellas, se originaron a partir de una denuncia laboral, la que puede ser realizada por el propio afectado o terceros como sindicatos, autoridades, tribunales, o los propios empleadores. Totalizando en la Región de O’Higgins 155 multas cursadas, por un total de $440.436.329 pesos.

De acuerdo con la Directora (s) de la Dirección del Trabajo en O’Higgins, Daniela Cabrera; “Este despliegue tiene por objetivo proteger los derechos laborales, previsionales y de higiene y seguridad de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en labores agrícolas de temporada, especialmente en meses en que vivimos la temporada alta de contrataciones”.

Agregando que durante el mes de enero, se iniciará un programa para fiscalizar el cumplimiento laboral en fundos y packings. El objetivo de tales fiscalizaciones “Apuntan a verificar y promover el cumplimiento de normativa de higiene, salud y seguridad como -por ejemplo- la disposición de agua potable y baños y en materia estrictamente laboral se verifica el cumplimiento de la jornada y la entrega de liquidación de remuneraciones. Promoviendo de esta manera el respecto a los derechos de los y las trabajadoras agrícolas”, concluyó Cabrera.

Por último, la Seremi Doris Rodríguez destacó los esfuerzos de la cartera “Nuestro objetivo y tal como lo ha mandatado el Presidente Gabriel Boric, de avanzar hacia un trabajo decente, donde los derechos laborales y previsionales se cumplan para todos”. Realizando un llamado a todo el mundo agrícola “A sumarse a las buenas prácticas laborales con trabajos seguros para las miles de personas que en estos meses de cosecha se trabajan en los campos de nuestra región”, cerró.

Según este balance, del total de multas cursadas, las materias más infraccionadas durante el año 2022 correspondieron a: Realizar transporte privado de trabajadores agrícolas de temporada, utilizando bus o minibús con más de 22 o 18 años de antigüedad, no llevar el vehículo de transporte privado de trabajadores agrícolas de temporada el letrero identificador pertinente, no informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales, no proporcionar los elementos de protección personal libre de costo para el trabajador, no contar con agua potable destinada al consumo humano y no contar el sitio de trabajo con comedores.