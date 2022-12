Municipalidad de San Fernando se suma a campaña de Coaniquem: "No Más Fuegos Artificiales"

En la víspera de las fiestas de fin de año, la Municipalidad de San Fernando se sumó a la campaña "No Más Fuegos Artificiales" promovida por la Fundación Coaniquem, a objeto de prevenir accidentes y quemaduras provocadas por esta práctica ilegal.

Al respecto, el jefe de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) Rodrigo Lobos, sostuvo que la cruzada busca crear conciencia y llamar a la comunidad a tener precaución y erradicar el uso de artefactos pirotécnicos, considerando que “es nuestra responsabilidad cuidar a los niños y velar porque no sufran quemaduras, pues en la mayoría de los casos se generan daños importantes, en que se necesitan injertos y posteriormente una rehabilitación que no es de corto plazo”.

El directivo hizo presente que la venta al público de fuegos artificiales se encuentra totalmente prohibida y puede ser denunciada por cualquier ciudadano.

“Como municipio lo importante es poder sensibilizar a la comunidad sobre la importancia que tiene no usar fuegos artificiales debido a las consecuencias que esto también trae: quemaduras que pueden provocarse en las personas que los manipulan y también a quienes están observando. Por lo tanto, es importante hacer este llamado al no uso de los fuegos artificiales debido al daño que esto también causa, no solamente en las personas, sino que también en los animales y que puede también traer algún daño al medio ambiente, como podrían ser los incendios”, dijo Lobos.

En tanto, la Coordinadora Regional de Coaniquem San Fernando, Javiera Fuentes, agradeció el respaldo del municipio a esta campaña, reiterando la necesidad de no usar, no comprar, ni vender fuegos artificiales.

Asimismo, instó a la ciudadanía a denunciar por los canales formales, Carabineros (133) toda manipulación y todo tipo de venta de productos pirotécnicos.