Chef Heinz Wuth habló sobre “ciencia y cocina” con estudiantes de Santo Tomás

¿Es seguro consumir carnes menos cocidas? ¿Por qué el puré de papas queda elástico? ¿Es recomendable lavar los huevos? Son algunas de las interrogantes que el chef Heinz Wuth responde a los miles de seguidores que tiene en Instagram, Tik Tok y Youtube.

“Esto es ciencia y cocina” es la frase con la que inicia cada uno de sus videos y también fue el título de la charla que dictó en Santo Tomás Rancagua para estudiantes de la carrera Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena.

“Siempre que me invitan yo acepto encantado, ya que la idea es que comprendan que se están enfrentando a un mundo donde requieren muchas innovaciones y bastante conocimiento. La idea es que puedan abrir más la mente entendiendo que la cocina no es solamente cocinar, si no que entender bien los procesos”, indicó.

Como chef profesional, Heinz Wuth suma más de 18 años en el rubro gastronómico en una decena países, y ya lleva más de 10 años dedicados a educación, capacitación, asesorías y consultorías con base en la Gastronomía Científica.

En su visita a Rancagua, compartió su experiencia difundiendo el conocimiento culinario y desmitificó algunas creencias. Todo como antesala a la ceremonia en la que los estudiantes, tanto de jornada diurna como vespertina, recibieron certificaciones académicas en Alimentación Industrial y Servicio de Comedores y Bar.