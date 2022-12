Milagro de Los Andes: Hoy se cumplen 50 años rescate de sobrevivientes uruguayos

Todo cuanto pasa en la vida tiene un significado especial, sin embargo, esta vez sobresale a los que acostumbramos a conmemorar. Son los 50 años del denominado “Milagro de Los Andes”, donde un grupo de rugbistas de Uruguay logró pese a las condiciones del clima extremadamente adversas, sobrevivir al trágico accidente aéreo en la alta montaña frente a la capital de la provincia de Colchagua.

Para conmemorar esta fecha tan importante para nuestro país y el mundo entero, la Fundación Milagro de Los Andes, que fue creada por el destacado montañista Marcelo Medina Arce y que tiene como presidente a Patricio Quelempán Manríquez, ha organizado para mañana jueves una ceremonia a las 19:45 horas en el Centro Cultural de San Fernando.

“En la oportunidad se reconocerá a lo nuestro, donde podremos ver la historia por dentro, ver esos detalles que no se saben, saber de esas imágenes que no se conocen o de esas fotos no vistas antes. Sabemos que se han realizado un sin número de actos recordatorios, pero creemos que esta conmemoración tiene algo diferente y especial ya contará con esa mirada intima de lo que significa una investigación seria y con mucha responsabilidad de lo que significa un hecho como este” argumentó el presidente de la Fundación Patricio Quelempán.

Al acto han sido invitadas las diferentes autoridades de la región, provincia y comuna de San Fernando, como también vecinos de los distintos sectores de la capital de Colchagua. La idea es que los asistentes puedan conocer el tremendo trabajo que la fundación ha estado desarrollando con diferentes acciones para que esta Historia se conserve de distintas maneras y sea un punto de interés Mundial en la humanidad.

Los dirigentes de la Fundación Milagro de Los Andes, agradecen a la Delegación Presidencial de Colchagua por la disposición que han tenido con la institución que representan. “Dejamos a todos los sanfernandinos invitados para este jueves 22 de diciembre a las 19:45 en el Centro Cultural a disfrutar de esta conmemoración”.