Alcalde de Graneros Claudio Segovia ante denuncia de FENATS: “Es urgente más ambulancias. No se puede seguir jugando con la salud de los chilenos”

El alcalde Claudio Segovia solidarizó con la denuncia de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) quienes en las últimas horas acusaron falta de ambulancias en la región de O’Higgins.

“Fenats tiene toda la razón en su denuncia y la apoyamos totalmente. Es algo muy grave. No puede ser que en Graneros no contemos con ambulancias. Estamos hablando de la salud de las personas. Esta es una situación que hemos levantado en varias oportunidades a las autoridades regionales y a las cuales reiteramos, necesitamos una solución”.

La autoridad comunal recalcó que “Esto no es nada nuevo. No es algo que lamentablemente deba sorprendernos. La falta de ambulancias es una triste realidad que las autoridades no han podido ni sabido solucionar. Son varias las comunas que están afectadas con esta realidad”.

El alcalde Claudio Segovia sentenció “Es urgente más ambulancias. No se puede seguir jugando con la salud de los chilenos. No puede ser que se prometa mejor salud y que no existan vehículos de emergencia. Esta es una situación que debe cambiar. Lo que más debe importar es la salud de las personas”.