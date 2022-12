“Boreout” -aburrimiento laboral que termina en renuncia- se asoma como tendencia entre los jóvenes

Si le pregunta a un joven cuánto tiempo estuvo en su último trabajo, hoy es normal escuchar esta respuesta: tres meses, cinco meses, seis meses. La frase “llevo cinco o diez años en este trabajo”, es algo claramente de otra época y de otra generación. La Tasa de Rotación Laboral publicada por el INE registró un 35,4%, cifra que aumentó un 4,8 puntos porcentuales en los últimos meses. “Entre las causas de cambio de trabajo en los jóvenes, se asoma el aburrimiento y la falta de desafíos como uno de los motivos para cambiarse”, explica Maximiliano Hurtado, director del Magíster en Dirección de Personas de la Escuela de Administración de Servicios de la Universidad de los Andes. “Las generaciones más jóvenes no ven como un valor el estar mucho tiempo en una organización. Su forma de ver el trabajo está culturalmente relacionada con el desafío y si no se le presentan, no tienen problema con cambiarse de trabajo. De hecho, en paralelo al concepto del burnout está apareciendo el de boreout, para dar cuenta de esta situación de aburrimiento que termina en una salida laboral. Los jóvenes están recibiendo el mensaje del emprendimiento con más fuerza que las anteriores generaciones. Muchos toman como opción de vida ser sus propios jefes, por lo que trabajan un tiempo para juntar el capital que necesitan para su emprendimiento”, detalla el académico UANDES.

Según el estudio del INE, las empresas que presenciaron mayores índices de rotación laboral fueron las microempresas, con un total de 41,7%, las pequeñas con un 41,0%, las medianas con un 38,3%, finalizando con las grandes en un 30,6%. Las mujeres tuvieron rotación laboral de un 32,8%, mientras que los hombres, un 37,1%. “Es importante entender la rotación laboral en un contexto económico complejo. Cuando una economía entra en recesión, hay sectores que registran cierres de puestos de trabajo para abaratar costos. Por esta causa, hay personas que optan por emprender para no depender de un empleador”, comenta Hurtado.

¿Y cuál es el período de tiempo recomendable para estar en un trabajo? El experto agrega que el empleador valora a un candidato que se busca avanzar en su carrera profesional, pero los extremos son mirados con cautela. “No existe un periodo determinado, porque depende de la etapa profesional de cada persona. En los jóvenes hay mayor tolerancia porque están aún conociéndose profesionalmente, pero llega un momento en que se espera cierta estabilidad, al menos, superior a un año. Cuando se busca una jefatura se espera un candidato que haya podido dirigir a un equipo por un tiempo suficiente como para reportar logros. Un candidato que reporta cambios de menos de un año puede estar enviando un mensaje de inseguridad a los reclutadores”, asegura el docente de la Escuela de Administración de Servicios de la UANDES.

“Existen varios puntos que los jóvenes deben considerar. En primer lugar, estudiar las organizaciones en las que están postulando, de manera de fijarse en la cultura, beneficios, ambientes de trabajo que tienen las organizaciones y cómo se alinean a sus propias expectativas. Una vez trabajando, mantener siempre una buena y fluida comunicación con sus jefaturas, de manera de poder ajustar expectativas y recibir retroalimentación constante. Al inicio de la carrera, dar espacio a equivocarse y si tienen la opción de cambiarse de un trabajo que no les gusta, hacerlo. Hay que valorar esa posibilidad, porque no todo el mundo la tiene”, precisa Hurtado.