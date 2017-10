Chimbarongo: El transporte público ¡inclusión de verdad!

En el Internado Femenino este jueves se comenzó a trabajar en una jornada con diálogo participativo para la accesibilidad al transporte público para personas con capacidades diferentes y para ello diversos estamentos de la comuna participaron, incluyendo a los empresarios del transporte en la comuna.

En la comuna se está desarrollando una estrategia inclusiva total junto al Estado y esta actividad sirve no solo para abordar la temática si no para ejecutar acciones tangibles para el beneficio de nuestra comuna. El jefe comunal, Marco Contreras, comentó que estos compromisos hay que llevarlos a la práctica: "Debemos aunar voluntades, entre autoridades, empresarios y la ciudadanía para poder colaborar con los más de 8.000 vecinos que tienen capacidades diferentes, hay que tener una sensatez, ponerse en el lugar del otro y por lo mismo les solicitamos a los empresarios de la locomoción que se les entreguen todas las facilidades y que no se expongan a los chimbaronguinos, la inclusión es tarea de todos y para ello debemos trabajar juntos".

Por otra parte, el director Regional de la SENADIS comentó que los ojos de la región están sobre a Chimbarongo que está haciendo un muy buen trabajo y que es una de las comunas pioneras en trabajar con hechos concretos por la inclusión.

La Municipalidad de Chimbarongo está potenciando la Oficina de la Discapacidad y ejecutando distintas acciones internas y en sus organismos dependientes para poder incluir a todos en el gobierno local, incluso hay personal con capacidades diferentes, trabajando y siendo un ejemplo para la comunidad.

Las autoridades agradecieron el compromiso de todos los asistentes y se convoca a la comunidad a trabajar juntos por nuestra comuna reuniendo todas las condiciones para que TODOS vivíamos tranquilos y seamos un ejemplo regional./

