Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres

En la comuna de Machalí y con la participación de autoridades regionales y representantes de la sociedad civil, se llevó a cabo un conversatorio y el lanzamiento de la campaña de prevención de la violencia contra las mujeres 2022, impulsada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, denominada “Sí es mi problema”.

En la actividad, encabezada por el Delegado Regional Presidencial, Fabio López; la Seremi (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Doris Rodríguez; el Senador Juan Luis Castro y la Diputada Marcela Riquelme, participó también la directora regional (s) de SernamEG, Loreto Calderón y la directora regional de Fundación PRODEMU entre otras autoridades. En la oportunidad, la Seremi (s) de la Mujer y la equidad de género señaló “Estoy muy contenta de ver una gran participación en este diálogo, puesto que fue así como se gestó la campaña de prevención de violencia que hoy lanzamos; a través de conversaciones guiadas con representates de más de 100 agrupaciones a lo lardo de todo el país, las que pidieron que el mensaje fuera dirigido especialmente a los hombres, con énfasis en la prevención, mostrado acciones donde todos como sociedad podamos hacernos partes y que no mostráramos la violencia para no seguir replicándola, fue así como se llega al slogan “Si es mi problema” como una afirmación que nos interpela y no invita a involucrarnos en la solución, asumiendo la violencia contra las mujeres como un problema de todos, todas y todes”

Así mismo, el Delegado Presidencial Regional señaló “Hemos tenido a un grupo muy especial de mujeres y quiero agradecerles por compartir con nosotros durante esta tarde. Quiero destacar el slogan de este año, siesmiproblema.cl, un sitio web donde pueden ingresar y encontrar orientación, para cada tipo de violencia, ya que sabemos y entendemos que es un camino difícil. Es por eso que como gobierno nos estamos haciendo parte y existe una urgencia al proyecto de Ley de Violencia Integral hacia las Mujeres. Debemos cambiar la forma de actuar y de pensar entre los hombres, ya que no se construirá una mejor sociedad, igualitaria, digna y equitativa, si es que tenemos diferencias tan grandes en el trato de las oportunidades hacia la mujer.”

Durante la jornada, se llevó a cabo un conversatorio donde los y las participantes debieron reflexionar sobre la manera de involucrar a la sociedad para que las mujeres vivan una vida libre de violencia, moderado por la directora regional (s) de SernamEG, Loreto Calderón.

Acciones del Ministerio de la Mujer

La violencia contra las mujeres es una de las principales preocupaciones para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por lo que esta campaña se suma a las distintas acciones que se han llevado a cabo durante 2022.

Fortalecimiento del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, brazo ejecutor de las políticas y programas del Ministerio e institución fundamental para el diseño y la ejecución de modelos de abordaje en prevención, atención, protección y reparación en materia de violencia basada en género y, por tanto, oferta directa para las mujeres. Un aumento de presupuesto que permitirá: recuperar dotación y fortalecer los equipos profesionales a cargo de los dispositivos de atención con mayor demanda, mejorar las instalaciones donde operan estos dispositivos, crear dos Centros de Violencia Sexual en la RM y en una región a definir, y una Casa de Acogida por Trata de Personas en alguna región del norte. Retomar la agenda legislativa:

Reactivamos la discusión del proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (sin tramitación en el Congreso desde enero de 2021), incorporándole indicaciones para, entre otras cosas, realzar el rol preventivo del Estado en la erradicación de la violencia contra las mujeres e incorporar a niñas y niños como víctimas de la violencia que viven sus madres y/o cuidadoras. Además de tener una legislación integral que englobe todos los tipos de violencia y canalice la respuesta estatal de manera integrada.

Referida a la violencia económica, es la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas por Pensiones de Alimentos, propuesta por el MinMujeryEG y aprobada por el Congreso en agosto de 2022 para comenzar a ser implementada en mayo de 2023. Esta ley crea un mecanismo de pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, entregándole al Estado la facultad para buscar los fondos en las cuentas financieras de las personas deudoras y ordenar el pago.