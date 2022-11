Exitoso regreso de la Fiesta de la Primavera en Nancagua

La masiva actividad cultural se llevó a cabo en pleno centro de la comuna con presentaciones artísticas generando un ambiente de música, baile y colores por parte de cada una de las organizaciones, vecinos y vecinas, quienes con mucho entusiasmo participaron con sus respectivas candidatas a reina, comparsas, carros alegóricos llamativos y creativos, los cuales durante su recorrido causaron diferentes emociones en el público asistente desplegado a lo largo de la Avenida Armando Jaramillo. Además, pudieron disfrutar de las presentaciones de la Banda San Marcos, Miguel Morales, Tornado Ranchero, Tabaco Verde, Talento de Amor y la Sonora Entre Ríos, artistas que se presentaron entre los dos días que duró la fiesta.

Para el alcalde Mario Bustamante Salinas, esta fiesta era un compromiso de campaña, ya que los vecinos añoraban el volver a contar con esta actividad que para muchos fue una de las más importantes de la comuna, al ser consultado sobre el notorio éxito de la fiesta el alcalde Bustamante Salinas indicó “De corazón siento que nuestra comuna merecía retomar esta fiesta tan linda, que convoca a la familia, a las instituciones de la comuna, donde podemos distraernos de manera sana y en unidad. Creo que todo nancagüino que ame su comuna está feliz con el regreso de esta fiesta, esto lo digo por todas las muestras de cariño de la gente, los agradecimientos, que, si bien me los entregan a mí, son agradecimientos para un tremendo equipo de trabajo, son agradecimientos también para las organizaciones que participaron y concursaron y finalmente creo que los agradecimientos son para cada nancagüino que acompaño para el éxito de esta actividad, si bien yo como alcalde me comprometí en retomar esta actividad, fue la propia comunidad quien se empoderó de esta tradicional fiesta que no se hacía, pienso que más de 30 años, yo amo mi comuna y estoy tratando de rescatar todas nuestras tradiciones, escuchando a la comunidad y trabajando junto a ellos.

La verdad y con esto término, “yo soy el agradecido” por la oportunidad que me han dado los vecinos y vecinas para dirigir la comuna, y mi sello simplemente es la honestidad, transparencia y un fuerte trabajo, con poco hacemos mucho”. Indicó el alcalde.

La jornada contó con la presencia del Alcalde Mario Bustamante Salinas, la Representante del Senador de la Republica Juan Luis Castro y Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) Karin Ortiz Cepeda, el ex Alcalde Mario Arenas Lizana, los Concejales Marina Rencoret Fuenzalida, Marcelo Horta Horta, Aurora Videla Chávez y Consuelo Contreras Taborga. También estuvieron presente el Administrador Municipal Alejandro Fabres Gálvez, el Director de Desarrollo Comunitario Diego Lira Lorca y la candidata a Miss Universo Celia Del Valle Fuenzalida.