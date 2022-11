Programa del HRLBO implementa diálisis para pacientes hospitalizados

La implementación del programa asistencial de atención de pacientes hospitalizados con requerimiento de soporte nefrológico en el Hospital Regional del Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO), surgió de la necesidad de hacer frente a los requerimientos que este tipo de enfermos impone, cuyo abordaje implica una mayor individualización del tratamiento, ya que su condición de salud, patológica y contexto son susceptibles de gatillar complicaciones. Así lo expresa Darco Gómez, coordinador de la Unidad de Soporte Renal del Hospital Regional, quien destaca que “se trata de pecientes renales muy distintos a los crónicos ambulatorios, que dada su condición y riesgo deben adaptar sus terapias, las que antes estaban contenidas en dos unidades, la de pacientes críticos e intensivos, y que hoy gracias al programa, se centralizan en una sola que acude hasta la unidad donde está hospitalizado para brindar la diálisis al pie de la cama”.

“Esta unidad que se separa de la de crónicos, otorga soporte renal a pacientes hospitalizados en estado crítico, en cuidados medios, adultos y pediátricos, con un modelo de gestión basado en el cuarto turno, ejecutando terapias 24/7, lo que se distancia de lo que ocurre con los pacientes ambulatorios”, señala Gómez. Respecto al trabajo que realiza el equipo, el profesional sostiene que la unidad cuenta con un staff de tres nefrólogos que visitan a los enfermos a diario para evaluar sus necesidades, ocho enfermeros especialistas en cuidados físicos y terapias de reemplazo renal, ocho TENS con especialización en diálisis y un coordinador que contribuye al mejoramiento de estándares de atención y salud pública.

Este proyecto de implementación del programa asistencial de atención de pacientes hospitalizados con requerimiento de soporte nefrológico, fue presentado ante el comité científico de la REDGECU recibiendo el primer lugar en el eje temático “Gestionar el cuidado centrado en las personas y comunidades”, de la primera jornada de investigación que encabeza la red, el que será publicado además en la revista Benessere de la Universidad de Valparaíso.

Con lo anterior, Darco Gómez del HRLBO señala, “el reconocimiento que nos hace la Red Chilena de Gestión del Cuidado de Enfermería es muy importante. Sabemos que el paciente renal hospitalizado necesita cuidados especiales y ello fue lo que nos motivó a crear esta unidad, en ese sentido, agradecemos además el apoyo que tuvimos desde el HRLBO, asimismo la Unidad de Cuidados Intensivos y el propio comité que creyó en el proyecto. Abarcamos cerca de 300 terapias mensuales, con 900 horas dedicadas al bienestar”, añadiendo, “esperamos que se difunda nuestra forma de trabajo en virtud de los beneficios que reporta”.

Sobre los beneficios Gómez resalta, “principalmente, que los pacientes no necesitan ser transportados a otro lugar para recibir sus terapias, lo que no interfiere con los planes de cuidados médicos y de enfermería que reciben. Por otra parte, el realizarlo en el lugar en que está hospitalizado el enfermo pediátrico o adulto, nos habilita dializarlos de manera continua, con una terapia que puede ampliarse por 24 horas o realizarlas de forma extendida por 8 horas, lo que no era posible -por el horario de trabajo de los funcionarios- cuando existían ambas unidades. Además, esta centralización nos permite actuar de forma más rápida ante las urgencias que llegan al hospital, con mayor rapidez y efectividad”.

En cuanto a las funciones del programa asistencial, el coordinador de la unidad del Hospital Regional esquematiza finalmente que “en nuestro modelo de trabajo, los médicos trabajan de acuerdo a sus competencias, los enfermeros clínicos son los encargados de la parte técnica y operativa, es decir, llevar los equipos y realizar las terapias en sala. Los TENS por su parte, asisten a los enfermeros y se focalizan en el control de los signos vitales”.