Escuela Ayudando a Crecer expuso en encuentro regional Seamos Comunidad que innova

Una destacada presentación realizó la Escuela Ayudando a Crecer de Chimbarongo perteneciente al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Colchagua en el "Encuentro regional Seamos Comunidad que innova: experiencias de innovación para la transformación educativa", realizado exitosamente en el Centro de Eventos Las Palmeras de la ciudad de Rancagua.

La jornada organizada por la Seremi de Educación de O'Higgins y el Centro de Innovación del Ministerio de Educación en colaboración con distintas entidades públicas y privadas, se enmarca dentro del Comité Regional de Innovación Educativa y de la Política Nacional de Reactivación Educativa Integral, cuyo objetivo es reconocer, visibilizar y reflexionar sobre innovaciones educativas y de aprendizaje colaborativo a partir de las iniciativas y transformaciones implementadas en contingencia sanitaria por los actores del sistema educativo.

Más de 120 personas asistieron a este encuentro, entre ellos, funcionarios de la Seremi de Educación O'Higgins, Deprov, docentes, equipos directivos, sostenedores, estudiantes de pedagogía y académicos/as. En representación del SLEP Colchagua asistió el asesor pedagógico Milton Sepúlveda; la profesional de Formación y Desarrollo de docentes, Carolina Órdenes y el encargado de informática, Rodrigo Loyola, quienes presenciaron las distintas ponencias que se desarrollaron en la actividad.

Entre las charlas, destacaron "La Política de Reactivación Educativa Integral y los desafíos de la transformación educativa”, donde expuso Consuelo Hayden de la Secretaría Ejecutiva de la Política de Reactivación Educativa Integral, y "El rol de la innovación para la transformación educativa”, presentada por Martín Cáceres, director ejecutivo del Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Asimismo, distintos establecimientos educacionales de Rancagua expusieron sus experiencias en el ámbito de la innovación educativa.

Durante el seminario, la Escuela Ayudando a Crecer, Chimbarongo , a través de su directora, Oriana Escobar y el alumno Diego Allende, recibieron un reconocimiento por su destacada participación en este encuentro, donde presentaron sus diferentes innovaciones educativas en un stand. La temática abordada fue “Clases colaborativas y uso de las TIC para la inclusión”, oportunidad en que dieron a conocer todo el trabajo que desarrollan a diario para niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes.

La directora de la Escuela Ayudando a Crecer, Oriana Escobar, expresó que "participamos en este encuentro por un proyecto de inclusión de tecnologías educativas para niños con necesidades especiales. Esto también en el marco de cómo ha sido nuestro trabajo a la fecha, participando e incluyendo a las familias y los estudiantes, a través de la vinculación como puente de las tecnologías asistidas de alta y baja complejidad", destacó.

Escobar sostuvo que lo presentado en este encuentro, tuvo relación con "dispositivos que nos permiten mostrar, el cómo la comunicación se facilita, a través del uso herramientas que graban conversaciones y que permiten que los estudiantes las reproduzcan en virtud de la relación de contexto con los momentos que están viviendo".

Como parte de esta actividad, el alumno Diego Allende expuso elementos del trabajo diario de esta escuela, como la preparación de jugos y costura con máquina de coser eléctrica. A través de un switch de conexión eléctrica con tecnología asistida, Diego entregó sus elaboraciones y creaciones a los asistentes de la jornada.

Su madre, Patricia Contreras, manifestó que "soy costurera y nunca pensé ver a mi hijo con un switch, que le permita coser. Siempre me preguntaba, porque le gustaba ir a mi taller, no sabía porqué y cuando la profesora me dijo que sabía coser, fue algo insólito y no lo podía creer. Ahora lo vi con mis propios ojos y me siento orgullosa como mamá, y también de la Escuela Ayudando a Crecer, porque están haciendo una labor muy linda y espectacular con nuestros hijos".