Más de 200 beneficiados con convenio de resolutividad oftalmológica

Más de 200 vecinas y vecinos de San Fernando fueron atendidos por oftalmólogos en el marco del Convenio de Resolutividad, que les permitirá recibir el jueves 26 de octubre sus respectivos pares de lentes, gracias a una gestión de la administración comunal que encabeza el alcalde Luis Berwart.

"La iniciativa está dirigida a los usuarios más vulnerables de nuestra comuna, tanto del sector urbano como rural, quienes se han mostraron muy felices por este programa implementado por el Área de Salud de la Corporación Municipal de San Fernando", explicó el alcalde Luis Berwart.

En el operativo, que tuvo lugar en el Centro de Salud Familiar Centro, un oftalmólogo recetó a los usuarios los respectivos lentes, para ver de cerca o distancia, y si el caso lo ameritaba, ambos.

Los beneficiarios destacaron la calidad y rapidez de la iniciativa: "La atención fue muy expedita. Desde que pedí la hora y que me viera el médico fue algo muy rápido. Sin embargo, lo mejor de todo es que nos entreguen los lentes de manera gratuita, convirtiéndose en un importante ahorro para el presupuesto familiar", manifestó la señora Grecia Tapia, residente del sector de Los Huertos.

En tanto, Lucy Lira también destacó la buena atención y lo fácil que le resultó el proceso para obtener sus lentes. "No fue difícil y me ayudaron en todo, el médico que me atiende en la Posta de Agua Buena me dio una inter consulta y me llamaron para ser atendida por el oftalmólogo", aseguró.

Otra de las beneficiadas con el Convenio de Resolutividad, fue la vecina de la localidad de La Marinana, Patricia Ormazábal, quien dijo que "Me inscribí hace dos semanas y gracias a Dios casi de inmediato me llaman. Nunca pensé que sería tan rápido, es súper bueno que el alcalde esté trabajando para traer estos beneficios, ahora voy a esperar que me llamen para venir a buscar los lentes".

Por su parte, Ana María Isbej, de San José de Los Lingues y usuaria de la Posta Rural de Roma, expresó que "Todo ha sido muy fácil y no pagué absolutamente nada. Lo que más me cuesta es elegir el modelo de lentes, es que las mujeres somos muy pretenciosas. Es un gran beneficio, ya que de forma particular implica un alto valor".

El convenio no sólo benefició a los vecinos de la ciudad, sino que también a los sectores más aislados y precordilleranos como Las Peñas, donde reside Macarena Busch Morales, quien comentó que "Me atendí en la Posta de Puente Negro y me llamaron muy rápido para ir al oftalmólogo"./

