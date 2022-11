Emotiva y multitudinaria marcha por ley de autismo en Nancagua

Para una de las coordinadoras, Daniela Valenzuela Ruz, esta es una instancia importantísima para poder hacer visible esta condición que comparten numerosas familia de la comuna e indicó “Esto no tiene nada que ver con política, tiene que ver solamente con mostrarnos y socializar la condición que nuestros hijos tienen, quedamos muy contentos por la participación y agradecemos el apoyo de mucha gente que se fue involucrando en la actividad, al alcalde y equipo municipal por escuchar nuestro llamado y apoyarnos” finalizó

El alcalde de la comuna, Mario Bustamante Salinas en tanto, definió la actividad como una tremenda oportunidad de unidad y expresó “Hoy es la comunidad quien se convocó para esta marcha, cuando Daniela me contactó, no dude un minuto en apoyarla, le ofrecimos toda nuestra colaboración, pero lo más importante es que nos unimos en esta tarea de socializar, visibilizar y entregar las herramientas necesarias, no solo a las familias con niño y niñas TEA, sino más bien, como hacemos eco en nosotros, los vecinos y vecinas que no conocen o conocemos mayormente de esta condición, lo relevante está radicado ahí, en que tenemos que ser empáticos. Este es el inicio de una gran cantidad de actividades que seguiremos realizando como municipalidad y obviamente apoyando las iniciativas que se nos sigan presentando por parte de la organización, en ese sentido quiero agradecer a Daniela Valenzuela por hacernos parte de esto que fue maravilloso, enriquecedor y que nos permitió poner en primera línea a nuestras familias, niños y niñas que viven con esta condición del espectro autista” Puntualizó el alcalde Bustamante Salinas.

Según antecedentes recopilados, de esta marcha podría nacer una agrupación, e incluso están pensando en formalizarse como fundación y así, dar un carácter más formal a este movimiento que nace de la necesidad de las vecinas y vecinos de la ciudad de los naranjos.