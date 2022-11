Especialista del HRLBO destaca: “Si se detecta a tiempo, la insuficiencia renal es prevenible”

“La insuficiencia renal, es decir la pérdida de capacidad de los riñones en su funcionalidad, se presenta primero de manera aguda, y si al cabo de tres meses, no se ha manejado, avanza hacia su cronicidad, lo que genera un daño irreversible a los riñones y un nefasto deterioro de la salud en general”, señala el jefe de la unidad de Diálisis del Hospital Regional del Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO), Dr. Juan Romero, en torno a la patología, que de acuerdo a lo indicado por la OMS, una vez diagnosticada de manera crónica, se establece como una enfermedad irreversible y terminal, que en la actualidad, ya supera las 800 millones de personas padeciéndola en el mundo.

Con lo anterior, el profesional del HRLBO puntualiza que, “el progreso de agudo a crónico es un proceso en que pueden aparecer síntomas o signos como retención de líquidos, disminución del volumen de orina excretada, fatiga, desorientación, entre otros, pero en muchas ocasiones la transición es silenciosa, lo que la transforma en una patología compleja”.

Pero ¿Cómo detectarla oportunamente?

El especialista enfatiza sobre la detección precoz de la insuficiencia sublimándola como la clave de su remisión o tratamiento, advirtiendo que como patología depende del control que se tenga en torno a otras enfermedades que se prestan como condicionantes, cuyo descuido puede gatillar la presencia de la falla, como expresa, “es reversible si se detecta en su forma aguda, pero pasando a crónica, requiere de tratamiento de diálisis, dado el empeoramiento que impacta a los riñones paulatinamente, que como órganos son incapaces de filtrar las sustancias tóxicas, elevando bruscamente los niveles de urea en la sangre, lo que puede llegar a ser mortal, ya que puede ocasionar un paro cardio respiratorio”.

Enfermedades que la condicionan

Romero, manifiesta que existen múltiples enfermedades que pueden propender la insuficiencia, sin embargo, la diabetes junto a la hipertensión arterial son las principales cuando no se controlan, “si ambas están descompensadas son motivadores comunes de la falla, altamente responsables de gatillarla. Un 35% de nuestros pacientes dializados corresponden a un perfil diabético y llegan acá descompensados, con una alteración en los riñones importante. Sumado a ello está el desconocimiento respecto a la hipertensión y cómo influye lamentablemente en la salud renal. Hoy tenemos cerca de 70 pacientes que reciben tratamiento en nuestra unidad, muchos de ellos o no sabían que eran hipertensos o no se controlaron a tiempo”.

Por otra parte, el facultativo menciona, “el hipercolesterolemia daña los riñones y arriesga falla, las pielonefritis o infecciones urinarias, el uso reiterado e irresponsable de medicamentos como el ibuprofeno o el ketoprofeno pueden condicionarla, los riñones poliquísticos o mal formaciones renales, cálculos renales, cáncer de próstata, de vejiga, lupus, mieloma múltiple, reflujo vesicoureteral, dislipidemia e hipotiroidismo, también pueden llegar a ocasionar una falla renal crónica”.

¿Qué hacer entonces?

“Si la detectamos en fase aguda, podemos revertirla. Si mantenemos pesquisas periódicas en el caso de los diabéticos y si a ello agregamos un estilo de vida saludable, podríamos prevenirla”, apunta Romero, precisando, “la dieta equilibrada con predilección por las carnes blancas, con una ingesta alta en vegetales, una toma adecuada de líquidos de dos litros por día en promedio, evitando el tabaco, además de realizar unos 45 a 150 minutos de ejercicio aeróbico diario puede ayudar igualmente. La idea es evitar llegar a la etapa crónica, evitar una diálisis y por supuesto un trasplante renal”. Relevando finalmente, “se trata de una enfermedad transversal, observable más por sobre los 50 años, es por eso importante decirle a la comunidad que se controle, que acuda a un SAR y realice los exámenes correspondientes pensando en el propio bienestar”.