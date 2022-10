Laboratorio Hospital San Fernando hace un llamado a respetar horarios de toma de muestra

Rolando Vidal Vidal, tecnólogo médico jefe del Laboratorio, expresó que “Continuando con los lineamientos ministeriales del plan Paso a Paso, nuestra unidad posee una estructura de atención de pacientes según horario, por lo tanto, solicitamos que por aforo y por la manera de trabajar de nosotros que incluye la atención desde 7:45 AM, 8:00 AM, 8:30 AM y 9:00 AM, los pacientes que acudan deben respetar la hora indicada en su váucher. Es responsabilidad de cada usuario o paciente, respetar ese horario para no generar inconvenientes”.

Para aclarar, cuando un usuario solicita una hora para toma de muestras, se debe acercar a la ventanilla de admisión de la unidad, donde una secretaria le entregará un váucher con el día y la hora asignada (en los horarios anteriormente señalados). “El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs., continuado, donde nuestras secretarias amablemente los van a orientar en las indicaciones y agendamiento de su hora para realizarse el examen correspondiente”, enfatizó.

Cabe mencionar que, para acceder a las dependencias del Laboratorio Clínico, debe ingresar por la puerta principal del Consultorio Adosado de Especialidades (CAE), donde debe indicarle al guardia quien le señalará el lugar a donde debe dirigirse.

Finalmente, el profesional de la salud señaló que “Hay que recordar que seguimos con un plan ministerial, donde los hospitales mantienen una restricción sanitaria como uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento físico y aforos delimitados. Por tanto, es fundamental respetar los horarios que se les asignen para no tener problemas al momento de ingresar al establecimiento”.