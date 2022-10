Conforman mesa de Evasión sobre las Plantas de Revisión Técnica

Frente a esta situación, el delegado presidencial, Fabio López, declaró “Este es un tema que tiene varias aristas, por una parte, están los automóviles que circulan por nuestras calles sin revisión técnica, y Carabineros no puede sacar estos vehículos de circulación, porque no todos los municipios tienen donde aparcarlos, y ahí nace la petición a las municipalidades para que se hagan cargo de una disposición que es por ley tener un aparcadero, incluso hay un dictamen de la contraloría que indica su obligatoriedad”. El General Edson Carrasco, jefe de la VI zona de Carabineros, indicó que “Es importante señalar que si Carabineros realiza un control y detecta que un automóvil circula con su revisión técnica vencida, deben cursar un parte de carácter grave, ya que no está certificado que el vehículo cuente con las condiciones para transitar y por lo tanto, no da las garantías necesarias a quienes lo usen. Pero más allá de eso, nuestro llamado es a tomar conciencia sobre la importancia de la Revisión Técnica y a prevenir, ya que en los vehículos circulan familias, niños y principalmente nuestros seres queridos, los que podrían quedar expuestos a accidentes que lamentar o podemos dañar a otras personas inocentes que circulan por las calles, si no tenemos la rigurosidad de mantener nuestros automóviles en buenas condiciones, lo cual se refleja en la revisión técnica al día”.

Entre los otros puntos a destacar, se detectó la compra de revisiones técnicas falsas, lo que lleva a la clonación de vehículos y esto lo dirigen organizaciones de crimen organizado que es necesario desbaratar. Una tercera arista, es la falsificación de instrumento público. En relación a esto, Fabio López señaló que, “Aquí, entran nuevamente los municipios, con sus bases de datos, para revisar exhaustivamente los documentos o que estén conectados en línea con la página del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, porque hoy falsifican con un código QR y eso al fiscalizar, envía a paginas falsas de transportes, por lo que pueden sacar la revisión sin problemas y así, se blanquea el automóvil”.

El Prefecto Marco Olivari, Jefe Región Policial, explicó que, “Nos parece muy positivo que nos hayan invitado a participar de esta mesa de trabajo. Creemos que mantener contacto con todas las instituciones que están involucradas y preocupadas de la evasión en las plantas de revisión técnica, es útil. Esto lo digo porque manejan mucha información residual que, desde nuestra experiencia investigativa, puede ser utilizada para desbaratar bandas que se dedican en nuestra región a lo que se conoce coloquialmente como ‘clonación’ o el ‘gemeleo’ de automóviles”.

El seremi de transportes, Pablo Jaramillo, indicó que “Quiero agradecer la instancia de esta reunión, creo que la gestión y la iniciativa del delegado presidencial viene a hacer cumplir un gran deseo de la ciudadanía que es regularizar, atacar y enfrentar los delitos que se están produciendo a través de la evasión de las plantas de revisión técnica, creo que hoy la clonación de vehículos y el hacer mal uso de instrumento público amerita esta mesa de trabajo”. Por su parte, el alcalde de Graneros y representante de la Muro´H, Claudio Segovia, expresó que "Siempre es bueno unir fuerzas para trabajar en beneficio de la comunidad. Apreciar que distintos servicios e instituciones públicas están tras un objetivo siempre es valorable, sobre todo cuando se trata de conductas, que muchas veces llevan a situaciones delictivas. Ojalá este acento laboral, también lo pongamos en otros problemas que nos afectan el diario vivir, como el narcotráfico, que está consumiendo nuestros barrios".

A partir de ahora, todas las instituciones públicas participantes realizarán sus consultas previas a sus departamentos jurídicos, para lograr que la base de datos de vehículos por encargo por robo, puedan compartirse con la planta de revisión técnica. Además, se incorporarán a esta mesa Aduanas de Chile, Registro Civil y a las compañías de seguros.