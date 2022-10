Diputado Cornejo solicita al Gobierno identificar y enviar cartas certificadas a beneficiarios de la PGU que aún no postulan o no reciben el pago

El diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), llamó al Gobierno a enviar cartas certificadas a los nuevos beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que aún no postulan al aporte económico, considerando que desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) reconocieron que existen alrededor de 160 mil adultos mayores que no han solicitado el beneficio, pese a que cumplen con todos los requisitos para acceder al pago.

Cabe recordar que durante la semana pasada, el parlamentario gremialista cuestionó la “pasividad” de las actuales autoridades, tras conocerse que cerca de 500 mil personas no habrían accedido al beneficio, tal como estaba comprometido en el proyecto de ley que creó la PGU.

Por lo mismo, y luego que desde el Ejecutivo transparentaran la información, detallando que 160 mil adultos mayores no han solicitado la pensión -pese a que sí les corresponde- y que 65 mil personas no han podido acceder al beneficio por no contar con Registro Social de Hogares, aunque sí cumplirían con el resto de los requisitos, Cornejo solicitó agotar todas las instancias para identificar a dichas personas y así puedan postular al pago de la PGU.

“Hay una situación bastante grave que está ocurriendo con la Pensión Garantizada Universal, porque la ley estableció que debían incorporarse más de 600 mil adultos mayores durante el mes de agosto, pero sólo llegaron a cerca de 100 mil. Y tuvimos que denunciar públicamente la situación para que el Gobierno transparentara lo que está ocurriendo, y por eso pudimos conocer que producto de varias razones, entre ellas una mala estrategia comunicacional, hay alrededor de 280 mil beneficiarios que aún no reciben esta pensión”, cuestionó el diputado UDI.

Por tal razón, el representante del Distrito 16 agregó que “Es fundamental que el Ejecutivo, especialmente el Ministerio de Desarrollo Social, no siga de brazos cruzados esperando que los adultos mayores postulen al beneficio”, insistiendo en que “Lo mínimo es que agoten todas las instancias, que constituyan una mesa interministerial y que logren identificar a cada una de esas personas, de tal manera de informarles personalmente que están habilitadas para acceder al pago”.

“Es muy lamentable que no se haya adoptado ninguna medida concreta y existan miles de adultos mayores que, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la ley, aún no reciban un beneficio tan anhelado por ellos. Estamos viviendo una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, y pese a ello las actuales autoridades no se han preocupado de que todos los beneficiarios soliciten la PGU”, reiteró Cornejo, quien por último aseguró que “Vamos a seguir insistiendo para resolver este problema y no se siga dilatando el pago de una pensión tan urgente para los adultos mayores”.