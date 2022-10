Blanca Padilla Miranda y su tienda de confección y venta de ropa en Peumo: Un ejemplo de esfuerzo, constancia y perseverancia

Se trata de la tienda y taller de confección Dayanna ubicada en calle Walker Martínez, pleno centro de su natal Peumo.

Blanquita como le dicen cariñosamente sus amigos y clientes se inició con un pequeño taller pequeñito en la casa de su madre en la localidad de Rosario de la comuna de Peumo. Luego y tras desempañarse en varias fábricas y empresas de confecciones de uniforme escolar, logró el gran sueño de contar con su propio local comercial.

“Me siento muy orgullosa por lo que he logrado en estos años. He ido creciendo de manera lenta pero segura. La verdad que para alcanzar este sueño he tenido que trabajar muchísimo y no bajar los brazos. El resultado de esto, sin lugar a dudas, obedece principalmente al esfuerzo y perseverancia que siempre he puesto en cada uno de mis desafíos. Estoy muy agradecida de mi familia y de la comunidad en general que me apoyado bastante. Gracias a ellos hoy puedo decir que me siento una mujer afortunada”.

En entrevista con diario Sexta Región, la querida emprendedora señaló que a medida que han pasado los años ha logrado con mucho esfuerzo obtener sus propias máquinas de coser industriales, lo que naturalmente le ha permitido crecer en las confección y venta de sus productos.

Durante el período más complicado de la pandemia, Clara Padilla dijo que si bien, las ventas bajaron un poco, en ese período nos dedicamos a confeccionar mascarillas a varias empresas agrícolas y municipalidades de la provincia de Cachapoal.

“En la actualidad trabajo con dos mujeres, que son amigas incondicionales, Carmen Martínez y Cecilia Guerrero y para el período de verano recibo estudiantes en práctica. Quiero reiterar mis agradecimientos a mis clientes y a las empresas y municipios que me han permitido salir adelante y cumplir con mis sueños, anhelos y desafíos”, terminó diciendo Blanca Padilla Miranda.