Con charla de ministro de Educación se inauguró seminario Fundación Integra

“Paradigmas de la educación” se denominó la charla realizada por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que inauguró la 10° versión del seminario Comparte Educación de Fundación Integra. En la ponencia rescató el valor de la inteligencia colectiva y la colaboración, recordando que la base del aprendizaje es el desarrollo socioemocional y el bienestar. “La inteligencia colectiva y la colaboración son una de las principales habilidades del siglo XXI, y que está muy ausente de nuestro sistema educativo, que está fundamentado en la competencia y la comparación”, señaló el ministro.

“El desarrollo socioemocional y el bienestar están en la base de la pedagogía, pero como país lo olvidamos. La visión de la tecnocracia estuvo por encima de la pedagogía. Lo primero que tenemos que hacer es generar bienestar, querer a nuestros niños y niñas, no solo en la educación parvularia, sino que en todos los niveles”, agregó Ávila.

La jornada inaugural del Comparte Educación 2022, también contó con la participación de la presidenta de Integra, Irina Karamanos, la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos y directora ejecutiva de Integra, Nataly Rojas.

Este año, el encuentro dará a conocer 17 experiencias pedagógicas de salas cuna y jardines infantiles de todo Chile, que versarán en torno a los “Desafíos del retorno, vinculándonos con la presencialidad”, que además se transmitirán vía streaming por el canal de youtube de Fundación Integra https://youtu.be/DAd-WlXp4VA

Sobre la actividad, Irina Karamanos, comentó lo fundamental reflexionar sobre el contexto del retorno presencial a los establecimientos de educación parvularia, “Enfrentándonos en esta décima versión a una temática que tiene que ver con adecuaciones, que tiene ver con cómo nos acostumbramos a un nuevo contexto de convivencia, nos dimos cuenta que queremos que sea de otra manera. Cada una de ustedes ha observado cómo las diferentes estrategias pedagógicas fueron adaptadas en sus jardines y sus comunidades, y ahora volver a encontrarnos implica renovar esa relación, por eso (el seminario Comparte Educación) es un desafío y a la vez una oportunidad. Valoro la participación que ya demuestran día a día en sus trabajos y también es este espacio de encuentro y reflexión desde sus experiencias”.

Volver a confiar en los equipos educativos

Por su parte, la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, se refirió al cambio de paradigma en educación como sello de la política pública educacional del Gobierno del Presidente Boric, que hace un llamado a volver a confiar en las capacidades, competencias y el profesionalismo de los equipos educativo.

“Uno de los fundamentos principales de este cambio de paradigma es volver a confiar en la capacidades y competencias de los equipos educativos. Y qué más gratificante y necesario que hacerlo en este Seminario, que da cuenta de estos cambios que hemos vivido por la crisis sanitaria, conociendo las experiencias y visiones de las propias comunidades educativas”, afirmó la Claudia Lagos, al dirigirse a las educadoras presentes en el seminario Comparte Educación.

Por su parte, Nataly Rojas, directora ejecutiva de Fundación Integra, señaló que “Esta décima versión es especial no solo porque es la primera actividad enmarcada en el mes en que celebramos nuestro aniversario número 32, sino que también es diferente porque volvemos a vernos presencialmente, después de dos años en que se organizó el Comparte Educación en línea. La pandemia nos obligó a buscar estrategias que no nos hicieran perder el contacto, a pesar de no poder reunirnos. De esa experiencia mantuvimos la transmisión en streaming, que nos permite aprovechar la tecnología para que más personas puedan ser testigos de lo que aquí vamos a vivir”.

El evento tiene una duración de tres días, donde educadoras y técnicos/as parvularios de todo Chile darán muestra del desafío que significa recibir a los niños, niñas y sus familias en los establecimientos luego de la pandemia del Covid19, donde las comunidades educativas volvieron a encontrarse en un espacio de diálogo y confianza, en que la contención y el trabajo de las emociones fueron algunas de las tareas abordadas.

Representando a Integra Región de O´Higgins, participó el Jardín Infantil y Sala Cuna “Mis Primeras Huellas” de la comuna de Rancagua, con la experiencia “De donde viene la leche y sus beneficios”, donde la Directora del establecimiento Giovanna Hernández, explica que esta experiencia “Nace de la necesidad de retomar el vínculo con las familias, favoreciendo la participación activa en experiencias educativas con foco en el bienestar y los aprendizajes y de niños y niñas. Y así, promover en los niños y niñas el consumo de leche y sus derivados, a través de experiencias lúdicas y entretenidas, además de sensibilizar a las familias sobre la importancia de la lactancia materna”.

Nuestra Directora Regional, Ximena Ortega, comentó que “Hemos estado en Compartes 2022 con representantes de diferentes jardines de la región, acompañando al Jardín “Mis Primeras Huellas”, quien expuso la experiencia educativa “De donde viene la leche y sus beneficios”, la cual se destaca por el importante trabajo con redes que logró el equipo del Jardín Infantil, y la gran motivación que tuvo la comunidad educativa. El Comparte ha sido una experiencia llena de lindos momentos, emociones y aprendizajes, que nos invita a reflexionar nuestros grandes desafíos en la educación inicial, por lo que estoy feliz de estar en esta instancia a nivel nacional y orgullosa de Fundación Integra”

El seminario también contará con la presencia de Maria Riera Jaume, Doctora en Pedagogía de la Universidad Islas Baleares, España, que conversará sobre la calidad de los contextos de bienestar y la importancia que tiene pensar el jardín infantil como un espacio resiliente, que confíe en las capacidades de los niños y niñas, con la charla "Cuidar los contextos educativos en la primera infancia".

Integra pertenece a la Fundaciones de la Presidencia. Con 31 años de experiencia, es la red más grande de salas cuna y jardines infantiles del país con más de 1.200 establecimientos gratuitos, a los que asisten más 85 mil niños y niñas en todo Chile.