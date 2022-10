Expertos en torno a un mismo objetivo: La recuperación y activación del secano

Con el objetivo de visibilizar el territorio biocultural secano, su patrimonio y las comunidades que lo habitan desde la experiencia de Servicio País y Activa Secano, el pasado miércoles 28 de septiembre, se desarrolló el “Encuentro del Secano: la riqueza de nuestro territorio”, que reunió a productores de 18 comunas de nuestro país, en la Plaza Los Héroes de Rancagua, donde tuvieron la oportunidad de exponer sus productos a la comunidad, recoger vivencias y saberes de expertos en el tema y por supuesto, una experiencia única y muy enriquecedora.

La jornada inició con un conversatorio del territorio biocultural secano, un espacio de diálogo con diferentes actores del ámbito político y técnico de la zona, además de productores y agricultores, quienes dieron cuenta de su situación para debatir en torno a las problemáticas y potencialidades que les permitan revalorizar sus modos de vida para aportar a su desarrollo.

Paralelamente, en Plaza Los Héroes de Rancagua se desarrolló la exposición fotográfica y la exposición del Secano, donde se reunieron 18 productores de cada una de las comunas en que se desarrolló el proyecto. A lo anterior, se sumaron una serie de actividades que se desarrollaron sincrónicamente, que permitieron relevar los oficios y otras expresiones artísticas, culturales y/o productivas relacionadas al territorio del Secano, tales como serigrafía en poleras, intercambio de semillas, talleres de hilado y tejido en cuelcha, entre otras.

Carlos Morales, director Regional de Fundación Superación de la Pobreza, explicó, “Activa Secano ha sido muy importante y en la región nos ha permitido potenciar muchos emprendimientos, como es el caso del grupo de emprendedoras mujeres de Bucalemu que no tenían un espacio, donde vender sus productos y gracias al proyecto, se organizaron y consiguieron un recinto, donde se reúnen con más mujeres para generar talleres y compartir sus experiencias, además de llevar a cabo sus propias actividades de comercialización”, contó Morales.

Carmen Amaya, representante de la cooperativa del mercado campesino de Chanco, confesó sentirse muy contenta por la participación en la actividad. “Es una oportunidad muy buena que se nos ha dado, porque además de mostrar nuestros productos, los podemos vender y nos ha ido muy bien. Además, para nosotros ha sido muy importante participar de Activa Secano, porque nos ayudó en la construcción de nuestro local de venta y a obtener una cámara de frío”, comentó la productora de la región de Maule.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, agradeció y destacó que se haya desarrollado la actividad en la ciudad. “Lo importante del Encuentro es que tiene una mirada no solo de los centros urbanos, si no que releva las problemáticas de la ruralidad, desde un secano costero que está considerado una zona de rezago, que tiene escasez hídrica no tanto desarrollo económico. Por eso es que nos parece muy relevante el trabajo que hace la fundación y el aporte de la Unión Europea, permite destacar y reactivar, no solamente en lo económico sino también en lo cultural”, dijo la máxima autoridad comunal.

Pablo Silva Amaya, gobernador regional de O’Higgins reflexionó en torno a las consecuencias de la crisis sociosanitaria y cómo este contexto afectó a productores agrícolas de la zona y los modos de vida, de quienes ya vivían bajo los efectos de la sequía y el cambio climático, lo que profundizó la pobreza, inequidad y vulnerabilidad de las comunidades que allí habitan.

Además agregó, “Hay una preocupación especial del gobierno regional en cómo emparejamos la cancha con el secano costero. Este territorio ha estado postergado por distintos gobiernos y nosotros nos hemos propuesto darle mayor cantidad de recursos, mayor apoyo, en todos sus aspectos; riego, agricultura, cultura, deporte, educación. Así que agradecemos que esta preocupación sea en conjunto y que la fundación esté acompañándonos”, señaló el gobernador regional.

El proyecto Activa Secano fue clave para apoyar la reactivación económica de los territorios que lo componen, desde la región de Atacama hasta Biobío, especialmente en el contexto de la pandemia del Covid-19. La iniciativa se gestó gracias al apoyo del programa SERVICIO PAÍS, de la Fundación Superación de la Pobreza, quién lo cofinanció junto a la Unión Europea. El programa tiene como objetivo visibilizar el territorio biocultural secano, su patrimonio y las comunidades que lo habitan, desde las diversas visiones desde la experiencia y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.