Recomendaciones para una buena higiene bucal haciendo énfasis en el autocuidado

¿Cuáles son las principales medidas preventivas para una buena higiene bucal?

Son dos esencialmente, la primera es tener un correcto cepillado dental después de cada comida, con un tiempo mínimo de 4 a 5 minutos menos de eso el cepillado no es eficiente, o sea la boca queda sucia. Dicho lo anterior, debemos recomendar el uso de la seda dental, mínimo una vez al día, el enjuague bucal es opcional e idealmente recetado por un Dentista.

La segunda medida es tener horarios claros y definidos de comidas, se entiende no andar comiendo a deshora. El típico picoteo entre las comidas principales, debe evitarse porque no siempre se puede cepillar los dientes. Si esto se repite continuamente empiezan los problemas.

¿Qué prestaciones con relación a la prevención dental tiene Salud Machalí para la comunidad?

En general curativas, atenciones de urgencia dental, tratamiento de caries y problemas de encías. Lo segundo son los controles preventivos a edades definidas desde los 6 meses hasta los 19 años (6 años y 12 años como controles fijos) y las actividades preventivas en los preescolares de aplicación de flúor.

¿Desde qué edad se recomienda asistir a dentista a controles preventivos?

Ahora se inicia el primer control desde los 6 meses, se ha observado que mientras antes se intervenga con la educación de hábitos saludables, menos probables era la aparición de caries y problemas de encías.

¿Por qué cree usted que la población en general, asiste al dentista ya cuando el daño está causado?

En general es por el miedo cultural, hay que recordar que en el pasado la odontología era bastante "primitiva" en su trato, principalmente porque el acceso a la atención era poco frecuente o nulo, y sólo consistía en extracciones dentales, además la tecnología era rudimentaria, los sillones dentales eran muy incómodos y aparatosos, las agujas de las anestesias era super gruesas y por ende, muy traumáticas, adicionando a esto, existía una nula posibilidad de adquirir elementos simples de higiene oral, por ejemplo tener un cepillo o pasta, era un verdadero lujo.

Todo lo anterior, lleva a queda todavía una parte importante de la población tenga una reticencia real al control dental y se postergue hasta el final para una consulta dental, siendo esto siempre peor, porque la atención e implementación es del primer nivel y no se justifica a esta altura este miedo.

¿Qué consejo le daría a la comunidad para concientizar y cuidar su salud oral?

En general que aprovechen los controles infantiles desde los 6 meses en adelante, porque no hay mayor amor a sus hijos que tenerlos con una linda sonrisa sana desde pequeño, así evitando muchos problemas severos de dolor e infección. Segundo aprovechar las horas vespertinas de tratamiento dental para los adultos y no perder esas citas, ya que hay muchas personas que sacan esas horas y no asisten, siendo una irresponsabilidad por parte del usuario, no justificar la ausencia a la prestación dental.

¿Cómo podemos acceder a los beneficios dentales de Salud Machalí?

Principalmente, consultando en Some para horas de urgencia dental y/o horas de tratamiento, según sea el motivo de consulta.