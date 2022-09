Tejedora de Marchigüe Margarita Vidal obtuvo Premio Sello de Excelencia a la Artesanía

El Sello de Excelencia a la Artesanía de Chile, es el reconocimiento más importante del país a nivel de artesanías, y es otorgado por el Comité Nacional de Artesanía, el cual está integrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su área de Artesanía, y la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su Programa de Artesanía, y cuenta con el patrocinio de la World Crafts Council (WCC) y la Oficina UNESCO de Santiago.

El objetivo de este premio es reconocer la creación y la calidad de la artesanía nacional según parámetros de innovación, tanto en el diseño como en la fusión de materialidades, como también la excelencia en la técnica y el oficio, la autenticidad de la pieza y el respeto por el medioambiente.

La nueva versión de este reconocimiento distinguió a nueve obras elegidas entre las más de 200 postulaciones recibidas desde todo el territorio, premio que recayó también para la región de O’Higgins en manos de Margarita Vidal Reyes.

Margarita Vidal, oriunda del sector de San Miguel de Viluco, comuna de Marchigüe, es parte del grupo de tejedoras “Tras la hebra de la oveja merino” que se dedican a desarrollar artesanía con lana merino y que gracias al proyecto “Merino en Valor” financiado por el Gobierno Regional de O´Higgins y su Consejo Regional y, ejecutado por el Centro Ovisnova de la Universidad Santo Tomas, han podido fortalecer la integración de la cadena productiva, desde la producción de lana Merino regional, hasta su escalamiento en productos artesanales de alto valor.

Marcela Gómez Ceruti, Médico Veterinaria y coordinadora del proyecto indica: Nos sentimos orgullosos ya que el equipo del proyecto ha sido artífice de este trabajo, en que se unió el maravilloso talento de esta artesana, un diseño innovador basado en un rescate cultural liderado por la diseñadora del proyecto Alejandra Fuenzalida Espinoza, y la innovación usando la lana -Merino, que ha sido el rescate del patrimonio genético que ha hecho el proyecto en O´Higgins. La unión, entre la ciencia, la cultura y el patrimonio, me parece muy importante.

Competitivos diseños

Una de las acciones para cumplir el objetivo del proyecto, fue fortalecer la calidad de la producción incentivando buenas prácticas de lavado, teñido, hilado, tejido y diseño, en la confección de las prendas. Este trabajo ha estado a cargo de la diseñadora, quien después de algunos años logró que las artesanas dieran vida a productos de alto valor y calidad técnica, con innovadores diseños y potenciaran a su vez, la suavidad de la lana Merino.

Una de las formas de materializar esta propuesta, fue a través de la recreación de técnicas prehispánicas, trabajo también liderado por Alejandra Fuenzalida, con herramientas, cuyo manejo fuera de conocimiento de las artesanas.

“Fue así, como a través de la confección de las casi extintas gasas del área andina, que hoy, la artesana Margarita Vidal ha llevado a un nivel de perfecta factura en su telar de mesa, este año ha sido galardoneada, con el Sello de Excelencia a la Artesanía, con su hermoso echarpe, denominado “Gasa Mestiza”, señala Fuenzalida.

Margarita se siente muy honrada, humilde en su gran talento indica “Todavía no me creo esto, nunca esperé ganarme este reconocimiento, por algo que hago en forma tan natural, algo que me nace y que me llena de alegría, recién estoy entendiendo la envergadura del trabajo que hacemos y en ello reconocer también el talento de las otras chiquillas con que estamos en el grupo”.

Las piezas seleccionadas y sus creadores participarán automáticamente en la propuesta chilena en la versión anual del Reconocimiento de Excelencia para productos artesanales Mercosur. Además, las piezas serán promocionadas en el sitio web oficial del sello y contarán con un Catálogo Oficial donde se presentarán sus obras. Por otro lado, sus creadores serán inscritos en el Registro Chile Artesanía, y sus obras serán comercializadas por la Fundación Artesanías de Chile durante el año 2023.

Desde su creación en el año 2008 (15 versiones), el Sello de Excelencia a la Artesanía ha sido entregado a 159 obras de artesanas y artesanos nacionales; y desde el 2014 existe un convenio de Colaboración con el Museo de Arte Popular Americano, para la generación de la Colección de Sellos de Excelencia Artesanía. Así, estas piezas son resguardadas por el Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago MAPA, que además desarrolla itinerancias por diversas regiones del país, aportando a la difusión y circulación de estas obras y sus creadores.