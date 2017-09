Adriana Román y su idea de política abierta para todos

¿Quién es Adriana Román Tapia?

Es candidata a diputada autonomista del Frente Amplio por el distrito 16. Nació el 16 de junio de 1972. Es hija de Adriana del Carmen y de Sergio Humberto, tiene dos hermanos, Sergio Gonzalo y Carmen Rita.

Cursó la enseñanza básica en la Escuela N° 2 y la educación media en el Liceo de Niñas Eduardo Charme N° A-24, ambos de San Fernando.

Con el esfuerzo de toda su familia logró ingresar a la educación superior y titularse en 1998 de Tecnóloga Médica en la Universidad de Talca.

En el año 2002 se casó con Iván, Psicólogo Clínico con quien tuvo dos hijos, Matilde Antonia y Martin Iván.

VIDA LABORAL

En el 2005 fundó el Laboratorio Biomaas (ex Los Peumos en la comuna de Peumo), que hoy tiene su casa matriz en San Fernando y presta servicio para la salud primaria de varias comunas de la región, donde se desempeña hasta hoy dándole al laboratorio un fuerte carisma social, de buena atención y compromiso con los pacientes.

Durante años su espíritu inquieto le hizo ser cada vez más crítica de nuestra sociedad y el rol que el Estado ha desempañado en ella, hasta que en el 2016 encontró casa que hace sentido a su pensamiento social y comunitario.

En ese sentido, se integró al entonces Congreso construyendo alternativa, desde donde pasó a ser parte del Movimiento Autonomista, y a través de este al Frente Amplio, adoptando a Beatriz Sánchez como su candidata a la presidencia, en dicho movimiento llegó a ser parte de la dirección regional en el rol de encargada orgánica.

PROPUESTAS CIUDADANAS:

* Compromiso autonomista de "Cambiemos el Congreso".

* Derogar la reelección ilimitada de cargos de elección popular y reducirlo a máximo una reelección.

* Bajar el sueldo a los congresistas, no tiene nombre la discordancia entre los sueldos de los parlamentarios y la realidad salarial de la gente a la que dicen representar.

* Trabajar activamente en conseguir una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, para tener una constitución con legitimidad democrática que no divida a los chilenos, permita la profundización de la democracia y garantice derechos universales.

* Apoyar la propuesta de No + AFP, centrando así el foco en lograr un sistema solidario de pensiones.

* Terminar con la corrupción-dinero que infiltra a los políticos y parlamentarios endureciendo la legislación para que se castigue las malas prácticas.

* Trabajar activamente en recuperar nuestros recursos estratégicos.

* Trabajar incansablemente para que recuperemos nuestro borde costero y derogar las leyes mal hechas que cedieron los derechos sobre nuestro mar a un puñado de personas.

* Comprometerse por una diputación ciudadana, buscando soluciones colectivas a problemas comunes y que mi diputación sea una herramienta al servicio de la comunidad.

* Fomentar la creación de centros de formación técnica en zonas estratégicas como Pichilemu y San Vicente.

* Luchar para que educación, salud, vivienda, pensiones y otros, sean garantizados como derechos sociales universales.

* Unificar el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo, poniendo el acento en la dignidad de los trabajadores.

* Trabajar por reducir la jornada laboral y fortalecer la Ley para favorecer e incentivar jornadas laborales de 5 días a la semana.

* Apoyar a los trabajadores de la educación para que los proyectos de la nueva educación pública sean conversados y elaborados con la participación de ellos.

* Trabajar por conseguir la formación de especialistas médicos que ejerzan en salud primaria y legislar a favor de esta.

* Participar activamente en despenalizar el uso medicinal de la cannabis, como herramienta accesible y autosustentable para mejorar la calidad de vida de las personas con catastróficas enfermedades crónicas.

* Abordar la problemática de la seguridad pública y delincuencia desde una perspectiva integral, tomando medidas de corto, mediano y largo plazo, no populista ni cortoplacista, entendiendo que nace desde una profunda desigualdad./