Realizan amplio conversatorio para prevenir cáncer cervicouterino

Con propósito de concientizar respecto al los niveles de cáncer cervicouterino alcanzados en la zona, y a la necesidad de prevenirlo a través de la vacuna contra el virus del papiloma humano -VPH-, la Seremi de Salud de O´Higgins realizó un conversatorio ampliado con la comunidad de la escuela Villa Centinela de San Fernando.

Niños, niñas, adolescentes, apoderados, profesores y otros integrantes participaron de la sesión, donde se generó un diálogo profundo y distendido en torno a las preguntas que los mismos asistentes fueron expresando.

La seremi de Salud de O´Higgins, Dra. Carolina Torres Pinto, subrayó la importancia del conversatorio en el entendido que “La región tiene uno de los índices más preocupantes de mortalidad por cáncer cervicouterino, y por eso queremos contribuir que al mediano y largo plazo esto vaya bajando”.

Por eso “Hemos estado intencionado el trabajo conjunto con la Seremi de Educación”, porque es una instancia “Para abordar los temas que nos vinculan, y que además representa el mandato del presidente Boric”, sostuvo la autoridad sanitaria.

Para Waleska Ebner, matrona encargada del Programa de Salud de la Mujer, de la misma Seremía, se trató de una “Oportunidad exitosa para entregar información útil sobre los mecanismos de prevención, comenzando por la vacunación contra el virus del papiloma humano. Hoy sabemos que el 100% de los cánceres cervicouterinos se producen por él”.

Waleska Ebner, continuó diciendo que “Se explicó también que una buena manera de prevenir la enfermedad radica en que los niños y niñas puedan postergar lo más posible el inicio de la actividad sexual. Ahora, si van a iniciarla debe ser en condiciones de seguridad y para eso está preservativo masculino o condón”.

La encargada del Programa de Salud de la Mujer destacó al Papanicolau como una “Técnica de detección precoz”, puntualizando que el programa, destinado a mujeres de entre 25 y 64 años, se ha propuesto que el 80% de ellas cuenten con su examen al día. “Sin embargo, la realidad regional es inferior al 50%”, por eso hacemos un llamado, “Este es un examen gratuito para la población beneficiaria Fonasa y otro tipo de seguros de salud, y se realizar en los centros de atención primaria o Cesfam”.

Por su parte, Texia Arce, apoderada de la Escuela Villa Centinela, sostuvo que “Ver que están haciendo campañas en los colegios, es súper excelente. Felicitar a los organizadores y que sigan enseñando más, que se les explique a los niños es lo principal, porque no quiero que a mis hijos les ocurra lo que me a mí, por no saber. Y que las mamitas se incentiven a realizarse el examen -Papanicolau-, que es algo normal y necesario”.

“Yo tuve una mala experiencia por no cuidarme, no me hacía el Papanicolau. Me contagié del virus papiloma humano y desarrollé un cáncer cervicouterino que es súper silencioso, se detectó cuando ya estaba en fase 3. Me tuvieron que extirpar la cuarta parte del útero y me ligaron las trompas. Imagínese lo que significó para mí, por eso ya no pasan más de 3 años sin hacerme el Pap”, dijo para concluir la apoderada Texia Arce.