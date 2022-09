Funcionarios Hospital San Fernando se capacitan en reanimación neonatal

“Estos son programas que se hacen cada cierto tiempo. A nivel regional, como instructor he participado en varios cursos de capacitación de reanimación neonatal que va dirigido no solamente a personas que trabajan en neonatología, sino que a quienes lo hacen directamente con neonatos; es así como en esta oportunidad, hemos integrado a médicos de urgencia pediátrica que no tenían una capacitación previa en esta materia, a matronas y a tens del Servicio de Maternidad del hospital que por razones obvias tienen que tomar contacto con recién nacidos”, agregó el doctor Durán quien es instructor de reaninación neonatal.

Cabe mencionar que el objetivo de este programa es que “Cada cierto tiempo, se va actualizando la medicina, donde la evidencia va cambiando y van apareciendo nuevos datos; entonces uno se propone enseñar a las personas que no han tenido una capacitación previa y además, para quienes ya tenían estos cursos, actualizamos la información y luego trabajamos en poner en prácticas estas rutinas, en diferentes escenarios clínicos, de modo que llegado el momento lo aprendido se aplique correctamente en el paciente”, agregó el facultativo.

La participación de los funcionarios y funcionarias fue muy activa, “Y muy interesante en el sentido de que se mostraron comprometidos, porque tuvieron que estudiar un texto que no es fácil, de más de 300 páginas el que según la metódica, se les entrega con un mes de anticipación para que lo aprendan y puedan llegar con los conocimientos adquiridos a la jornada de capacitación. Hay una prueba inicial que vale un 40% de la nota, y posteriormente se hace una serie de práctica que, valga la redundancia, se pone en práctica lo aprendido, además de ir analizando las situaciones que van aconteciendo. Esto permite visualizar en qué se falla y corregir en el momento, de tal manera que el alumno salga con un conocimiento importante, más seguro en caso de que haya que realizar una maniobra de reanimación ante cualquier escenario, no solamente en el hospital, ya que esto es aplicable a cualquier situación de la vida cotidiana”.

Finalmente, el doctor Durán valoró que “Esta es una iniciativa que la dirección del hospital me pidió desarrollar; otras veces también se había hecho esta capacitación al personal de neonatología, específicamente. En las siguientes jornadas, participarán médicos anestesiólogos que tienen que relacionarse con recién nacidos. Esto es bastante transversal, hay un interés central, donde yo estoy a disposición de lo que me solicite el hospital. Además, también estaré presente en una instancia similar a efectuarse en el Hospital Regional de Rancagua”.