Cuando comer sano, rico y barato está al alcance del bolsillo

Desmitificar que comer sano es caro y promover así una alimentación saludable en la población, fue uno de los objetivos del taller de alimentación saludable organizado por la Municipalidad de Requínoa, en el marco del programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria que ese organismo ejecuta junto al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS; y a la Seremi de Desarrollo Social y Familia y que va dirigido a familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

El programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria para el Autoconsumo busca contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de la población, mediante la educación y la auto provisión, para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar sus condiciones de vida.

Los talleres de alimentación saludable son parte del programa y en Requínoa reunió a sus participantes en una charla realizada en el casino del municipio local, la que fue dictada por una profesional de la salud. En ella se entregaron estrategias para comer sano, rico y barato. Por ejemplo, utilizando ingredientes que están más al alcance del bolsillo, como legumbres, verduras, jurel. También se hizo hincapié en la importancia de tener una alimentación balanceada, mediante la ingesta de alimentos de todos los grupos, privilegiando vegetales, legumbres; huevos; y dejando para ocasiones puntuales aquellos ricos en grasas (frituras) y azúcares. También, mencionó la importancia del tamaño de las porciones, es decir, en un plato siempre las verduras deben ocupar el espacio mayor.

Pero, llevar estos conejos a la cocina ya es otra cosa. O probar el sabor de alimentos no convencionales puede ser un desafío. Así es que fue el chef Eduardo Reyes el encargado de poner todo su talento y conocimientos a disposición para esto. El experto enseñó a preparar ceviche de garbanzos, beterraga rellena y las más exquisitas croquetas de jurel tipo salmón. Todo, con alimentos sanos, de bajo costo y preparaciones sencillas en lo que fue una entretenida actividad educativa.

David Mella Banda, Director Regional del FOSIS O’Higgins, destacó la iniciativa: “Este programa no sólo busca que las personas produzcan alimentos en sus hogares y así ahorren dinero, sino que también, entregarles herramientas para que gestionen una alimentación saludable. Hoy vemos cómo con algunos consejos y una demostración práctica, los participantes se van a sus casas con información nueva, útil y que sin duda les servirá en el día a día para mejorar su salud y la de sus familias, sin tener que incurrir en gasto mayores”.

El taller de alimentación saludable realizado en la comuna de Requínoa culminó con la entrega de un recetario a cada uno de los participantes.

Valentina Carrera Núñez vive en el sector El Abra. Con este programa se le entregó una bomba extractora de agua para riego agrícola y semillas para implementar un huerto en su domicilio. Está esperando a que haya mayor disponibilidad de agua para ponerse a sembrar. Sus cinco hijos no comen muchas verduras, señala, porque no les gusta el sabor, por eso, esta madre consideró muy útil el taller de alimentación saludable: “Mis hijos no comen muchas legumbres ni verduras, pero ahora que nos enseñaron a prepararlas de distintas maneras, estoy segura de que sí lo van a hacer”, señaló.

Tiene planeado preparar el ceviche de garbanzos, la tortilla de lechuga y budín de repollo. Ya revisó el recetario que recibió y una de las recetas que sí o sí dará de probar a su familia es la quinoa con leche. “Encontré muy interesante el taller porque aprendimos a hacer recetas sanas, usando ingredientes naturales, que no son caros, lo que mejorará la alimentación de nuestras familias. A mí me gustó mucho”, manifestó Valentina.