Programa de Recambio de Calefactores ya han realizado su copago

"El cambio de mentalidad y la toma de conciencia de los vecinos y vecinas del Valle Central, han quedado de manifiesto en los buenos resultados que hemos obtenido en esta nueva versión del Programa de Recambio de Calefactores, lo que mejorará considerablemente su calidad de vida, esto ha sido el sello en materia ambiental de nuestro gobierno", aseguró la Seremi del Medio Ambiente de O'Higgins, Giovanna Amaya.

Los beneficiarios, que postularon a las líneas de Pellet y Parafina deberán acercarse a las oficinas de la Seremi del Medio Ambiente de O'Higgins, ubicada en calle Estado Nº177, Rancagua, de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas, para realizar la cancelación del copago correspondiente, es decir, $50.000 y $70.000 respectivamente, tal como lo hizo Celinda Bernales Aránguiz, quien una vez verificado su Rut en la lista de seleccionados, se presentó en la oficina de la Seremi del Medio Ambiente, acompañada de su hija, pues debido a complicaciones de salud, ya no puede desplazarse de manera independiente. "Ser beneficiados con esta estufa es para nosotros un gran logro, mi mamá no lo ha pasado bien, su salud se ha visto muy deteriorada este último tiempo y por lo mismo era muy difícil calefaccionar la casa, o comprar una estufa como esta, por eso estamos agradecidas de que la Seremi del Medio Ambiente nos ayude de esta manera, nos hace sentir que es el inicio de una nueva etapa, donde van a seguir pasando cosas buenas, porque ya es suficiente de sufrimiento, ahora nos toca ser felices", aseguró Bernarda, hija de la beneficiada.

Por su parte, la autoridad ambiental de O'Higgins reiteró la importancia de verificar si se está o no en el listado: "A la fecha, más de la mitad de los seleccionados se han acercado a nuestras oficinas para realizar las gestiones, pero estamos próximos a la fecha de cierre del proceso, por eso el llamado es a revisar las listas y acercarse a nuestras oficinas, para no perder esta gran oportunidad".

Quienes a la fecha de cierre (02 de octubre) no se hayan acercado a realizar el copago, perderán el beneficio. Cabe recordar que los beneficiados con la línea a Gas, no requieren de este trámite. El listado está publicado por Rut del seleccionado y este año existe una lista de espera para la línea pellet, la que no está presentada por orden de prioridad, sino por cedula de identidad./

