Desfiles marcan inicio de celebración de Fiestas Patrias

El sábado, los festejos comenzaron en la población San Hernán, donde un gran marco de público participó del acto cívico realizado por el municipio sanfernandino, junto a las organizaciones sociales del sector.

Por la tarde, fue el turno de la comunidad de San José de Los Lingues, mientras que el domingo, los desfiles se realizaron en las localidades de El Trapiche y Agua Buena.

En todas estas actividades, participó activamente la Delegada Presidencial Provincial (DPP) de Colchagua, Marta Pizarro Inzunza, quien junto al alcalde Pablo Silva y los concejales de San Fernando, acompañaron a las vecinas y vecinos de cada sector.

“Estar en terreno, con las comunidades de nuestra provincia, es parte de los mandatado por nuestro Presidente Gabriel Boric. Hemos podido compartir con las familias de los sectores rurales de El Trapiche, Agua Buena y San José de Los Lingues. Además, en un impecable desfile en la población San Hernán, donde destacó la entusiasta participación de la comunidad del sector”, señaló la Delegada Presidencial Marta Pizarro.

La representante presidencial en la provincia, además hizo un especial llamado a celebrar con responsabilidad, para no lamentar accidentes durante las festividades. “Si va a conducir, no beba alcohol ni consuma drogas. Tenga precaución al transitar por las arterias de la provincia y recuerde que para el ingreso de fondas y a otras actividades, se le solicitará su Pase de Movilidad. En ese sentido, tome las precauciones respectivas contra el Covid-19, usando su mascarilla, respectando el distanciamiento físico, no comparta utensilios como vasos o cubiertos y lave sus manos frecuentemente”.

La autoridad agregó que. “Hemos coordinado los servicios respectivos para cuidar la seguridad de las personas en todos los puntos de celebración y en las rutas de la provincia, para que festejemos estas Fiestas Patrias de manera segura, sin tener que lamentar incidentes”.

El alcalde de San Fernando Pablo Silva Pérez invita a la comunidad a participar en las actividades de Fiestas Patrias programadas para los próximos días en los distintos sectores rurales de la comuna. Entre ellas, destacan los desfiles de Talcarehue y Roma el viernes 16. El 17 de septiembre serán los desfiles en Puente Negro y Angostura, en la antesala de la Parada Militar del 18, en Avenida Manso de Velasco.