Región de O’Higgins organiza un Workshop y participa en 4°Business Travel Expo 2022

En el Restaurante “El Apero”, ubicado en la comuna de Las Condes, y con el objetivo de visibilizar la oferta turística de las 33 comunas de la Región, representada en los 8 destinos turísticos priorizados, Sernatur O´Higgins organizo un workshop o rueda de negocios, donde se convocó a agencias de viajes y tour operadores, de alcance nacional e internacional, quienes conocieron los atractivos turísticos a través de una presentación de destino realizada por la unidad de marketing de la dirección de turismo.

Luego de esto, y en una dinámica diferente a una tradicional rueda de negocios, cada invitado tuvo un espacio de 10 minutos para conversar con los distintos prestadores de servicios turísticos regionales, presentes en el evento, y conocer sus productos turísticos, precios, y canales de comercialización. Para finalizar el evento, se llevó a cabo una cata de vinos, por parte de la Ruta del Vino de Cachapoal.

4°Business Travel Expo 2022

En el Centro Parque del Parque Arauco y organizada por TRAVEL SECURITY e INTEREXPO, se realizó la BTE 2022 en su cuarta versión, y que se consolida como el encuentro más relevante de los viajes corporativos en Chile el presente año, y tiene la misión de apoyar y potenciar a la industria turística con gran alcance a nivel regional. O’Higgins, por su parte, se presentó con su variada oferta turística de costa, valles y cordillera, para apostar por concretar nuevos negocios y lograr introducirse en la cadena de comercialización internacional.

Al respecto, Enzo Martínez Bustos, director regional (s) de Sernatur, indicó que, “Estamos conformes con la participación de nuestra región en esta gran vitrina turística, donde empresarios locales pudieron compartir de manera presencial con actores turísticos de diversos países. En cuanto a la participación, agradecemos el apoyo del Gobierno Regional y su honorable Consejo, quienes se han comprometidos con el turismo y la reactivación turística regional”.

En ese sentido, el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya señaló que “Como Región de O’Higgins tenemos un potencial desde mar a cordillera, y tenemos un vecino como la Región Metropolitana, donde hay siete millones de personas que nos pueden visitar, por eso siempre es fundamental todo lo que apunte a mostrar nuestros destinos y oferta turística”, dijo la máxima autoridad de O’Higgins.

Pablo Silva Amaya agregó que “Como Gobierno Regional creemos que el Turismo es uno de nuestros ejes de desarrollo como Región, y estamos dispuestos a seguir apoyando un sector que se ha visto fuertemente golpeado por la pandemia. Existe el compromiso nuestro de seguir apoyando el turismo, porque eso significa además apoyar la reactivación económica y el desarrollo de la Región de O’Higgins”, sentenció el Gobernador Regional.

En el contexto de ambos eventos, Inés Cuadra, de Sup Rio Abajo, señaló: “Fue una jornada muy provechosa hablé con tours operadores que fueron a la actividad, y cerré con dos, así que, van a llevar varios turistas brasileños a la Boca de Rapel, así que estamos muy felices. También participamos en la Expo en el stand de la comuna de Navidad, se acercó a harta gente a preguntar por lo que hacemos y qué se podía hacer en el destino, así que estuvo muy entretenido, y además, no ayudó a reforzar los contactos que hicimos el día anterior. Sólo me queda felicitar a Sernatur O’Higgins, por estas jornadas, que para los pequeños emprendedores como nosotros son muy valiosas”.

Presentación regional

Para ambos eventos, se realizó una convocatoria abierta a través de redes sociales, y fue por medio de las gobernanzas, que se acordó quienes serían los representantes de cada uno de los destinos turísticos de la Región.

Los participantes regionales fueron: Glaciares de Colchagua, Hotel TerraViña & Restaurante Los Poeta, Sup Río Abajo, Ruta del vino del Cachapoal, Hotel la Leonera, Viña Montes, Food and Wine Studio, Hotel Mar & Vino, Hotel Santa Cruz.