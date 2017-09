Horacio de la Peña visitó Placilla

En horas de la mañana del jueves recién pasado, llegó hasta la comuna de Placilla, el ex tenista Argentino, Horacio de la Peña. En la oportunidad, se reunió con el alcalde Tulio Contreras, la encargada de deportes, Alejandra Guerra y el coordinador extraescolar, Jorge Barros Jofre.

El objetivo de la visita del ex tenista Internacional fue presentar un proyecto de una escuela de tenis al municipio, donde niños y jóvenes, puedan practicar este deporte en Placilla, y quizás ver algún talento que logre llegar algún día a representar a nuestro país.

La reunión fue bastante amena, donde tras casi treinta minutos, el ex tenista pudo mostrar lo que ofrece este proyecto. Finalizada la reunión el alcalde Tulio Contreras, manifestó: "Para esta comuna es muy importante la visita del ex técnico y ex jugador Argentino, primero conocerlo y luego escuchar junto a la encargada del deporte el proyecto que nos presentó. Una escuela de tenis creo que es un buen proyecto, pero hay que ver como se podría ejecutar, asimismo ver los recursos para poder desarrollarlo. Esto se ejecutaría en todos los colegios de la comuna, donde se entregaría implementación y el mismo, Horacio de la Peña realizaría las clínicas técnicas de tenis"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.