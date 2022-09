Comenzó “Copago Cero” en sistema público de salud para todos los afiliados a Fonasa

“Copago Cero” es una medida presidencial que permite que, a partir del 1 de septiembre, más de 5 millones de personas que pertenecen a los tramos C y D del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) no tengan que pagar por sus atenciones en la Red Pública. Esta iniciativa es una gran noticia para la salud pública, porque se concreta la gratuidad total para los más de 15 millones de usuarios de Fonasa en la Modalidad de Atención Institucional.

Esta medida da inicio a la reforma que está dando su primer paso para la construcción de un Sistema Universal de Salud inclusivo y sostenible, que dé respuesta a las personas en función de sus necesidades de salud y no de sus ingresos.

Para verificar en terreno la puesta en marcha de esta importante medida, el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez, recorrió distintos recintos de salud, entre ellos los hospitales de Santa Cruz, Rengo y Regional. “Estamos viendo cómo se ha implementado el “Copago Cero” para los beneficiarios de Fonasa en los grupos C y D, hemos revisado el proceso, el que se ha llevado bien en todos los hospitales de la región, ha tenido una muy buena recepción de parte de los usuarios”, indicó Gutiérrez, enfatizando que “A partir del primer día de septiembre se eliminaron las barreras de acceso a la salud pública desde el punto de vista de los ingresos de las personas, brindando tranquilidad a las familias incluso frente a un gasto imprevisto, motivado por una emergencia, el que muchas veces se convierte en una tragedia que desestabiliza las finanzas familiares”.

Al recorrido por el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, se sumó la Seremi de Salud, Dra. Carolina Torres, quien manifestó que “Estamos muy contentos de estar ya en el inicio de este compromiso del Gobierno, que tiene que ver con el “Copago Cero” para las personas que pertenecen al tramo C y D de Fonasa, que en nuestra región corresponden a cerca de 233 mil personas que están en esa categorización, esto es parte del compromiso que tiene nuestro Gobierno y el mandato del Presidente Boric de avanzar hacia un sistema universal que no discrimine a las personas y que no dependa de su capacidad de pago el poder acceder a la salud”.

Por su parte, el director del HRLBO, Dr. Carlos Bisbal, se mostró particularmente entusiasta por la entrada en vigencia de la medida, afirmando que “Nuestro personal está ya capacitado, tenían claro de que el primer día de septiembre se inicia el Copago Cero, de tal forma que no ha habido problemas. Es un hito histórico en nuestro hospital, según la estadística estaría beneficiando a un 26% de nuestros usuarios, así es que no es menor. Esta implementación habla bien de nosotros como país, el poder alcanzar estos sistemas de salud universales”.

Testimonios

Para Sandra Díaz, usuaria y Presidenta del Consejo Consultivo del Hospital Santa Cruz, la implementación del “Copago Cero” “Es súper bueno para la comunidad, ya que a partir de hoy día efectivamente es cero pago, y eso va a beneficiar a muchas personas que tenían que pagar, sobre todo cuando hablamos de personas que llegan urgencia y quedan hospitalizadas, y ahora ya no estarían pagando esa deuda que les quedaba acá en el hospital, así que de verdad, mucho éxito en eso y muy bueno para la comunidad”.

Por su parte, otra de las usuarias del Hospital de Santa Cruz y secretaria del Consejo Consultivo, María Elena de Achurra, dijo estar “Feliz y contenta porque a mí me beneficia bastante porque yo tengo letra C, entonces yo pagaba el 10% ya sea por una consulta en urgencias, o en la parte dental, todos en mi familia teníamos que cancelar. Ahora con esto del “Copago Cero” nosotros quedamos exentos de todo este pago y es un beneficio que nos va a cubrir a todas las familias”.

Desde el Hospital de Rengo, en tanto, el usuario Johan Grisales contó que “Soy colombiano, llevo 9 años acá en Chile y hoy día me dan una excelente noticia de que por el tramo que yo tengo, letra D antiguamente me cobraban, pero ahorita con este beneficio la atención va a ser gratuita, me parece muy bien, ya que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, en enfermedades, medicamentos y esas cosas”, concluyó.