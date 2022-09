273 familias beneficiadas con subsidios del Minvu para sectores medios

Un total de 273 familias de O’Higgins fueron seleccionadas en el primer llamado 2022 del subsidio Sectores Medios DS.1, para adquirir una vivienda nueva o usada de hasta 2.200 UF, o construir una casa en sitio propio de 142 metros cuadrados.

Los certificados ya se están entregando a los seleccionados en pequeñas ceremonias informativas encabezadas por las autoridades Minvu O’Higgins. Al respecto, el seremi de la cartera, Óscar Muñoz Lara, sostuvo que “Hemos estado en Pichilemu, Santa Cruz y Chépica, compartiendo con los beneficiarios y también con sus familias. Escuchando sus anhelos, pero también sus inquietudes, ya que la idea es informarles sobre los pasos a seguir para la aplicación de sus certificados”.

Asimismo, agregó que “Aprovecho de agradecer a los alcaldes, de permitirnos realizar estos encuentros en dependencias municipales. La idea es que podamos trabajar colaborativamente con los municipios a través de sus departamentos de viviendas o entidades patrocinantes, tanto en la postulación, selección y aplicación de los beneficios del Minvu, como también con el desarrollo del Plan de Emergencia Habitacional, que busca construir más de 14 mil viviendas en la región, durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

Ester Salinas Becerra fue una de las beneficiarias de esta primera ronda de entrega de subsidios. En la instancia, señaló que “Estoy muy contenta de haber recibido este subsidio, ya que me va a permitir por fin tener mi casa propia. Estoy también muy emocionada, porque al escuchar a otras personas que fueron seleccionadas, me doy cuenta que he sido sorteada al postular solo dos veces”.

Durante la próxima semana se llevarán a cabo la entrega de 108 subsidios DS.1 en Rancagua y otros 44 en San Fernando. De la misma forma se realizarán encuentros con familias de Machalí, Graneros, Mostazal y Codegua.

SEGUNDO LLAMADO 2022

De acuerdo al calendario de beneficios del Minvu, el segundo llamado a postulación 2022 del Subsidio Sectores Medios D.S.1 se realizará entre octubre y noviembre.

Entre los requisitos generales para postular, se encuentran:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar Cédula Nacional de Identidad. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros con permanencia definitiva y el Certificado para acreditar la Permanencia Definitiva (emitido por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o por la Policía de Investigaciones de Chile).

Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica que exige la alternativa de subsidio al que desea postular.

En www.minvu.cl se puede obtener más información sobre este subsidio y los requisitos específicos que se exigen para cada tramo y título.