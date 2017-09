Power Peralta en Rancagua: "La fuerza de tus Sueños"

"Somos conocidos porque somos incansables", aseguró Gabriel Peralta en el encuentro con estudiantes rancagüinos. Junto a su hermano Raúl cuentan con una vasta trayectoria en el baile, que los ha llevado desde concursantes en un programa de talentos, a producir su propio show televisivo.

Pero el camino no fue fácil, pues en sus inicios muchos les decían que no sabían bailar. "Lo que nosotros queríamos hacer era diferente, estábamos predicando algo que no existía", recuerda Raúl y su hermano complementa: "Fue difícil para nuestros papás ver que no teníamos la aprobación". De todas maneras, decidieron aventurarse y viajar a Estados Unidos a mostrar su talento: "La frase 'creer en los sueños' la vivimos en carne propia", asegura Gabriel.

Y sus sueños se fueron haciendo realidad, pues participaron del exitoso programa "Que Viva, TheChosen" junto a Jennifer López y Marc Anthony, lo que los llevó a montar un espectáculo en Las Vegas. Luego de esta experiencia, fueron llamados para participar del tributo a Michael Jackson producido por Cirque Du Soleil.

También en nuestro país han tenido importantes presentaciones en la Teletón y en el Festival de Viña del Mar. Su último proyecto en Chile fue el programa de televisión Imparables.

Con esta trayectoria a cuestas se embarcan en la gira "La fuerza de tus sueños". En su primera parada en Rancagua, entregaron algunos consejos a los estudiantes secundarios de los colegios Liceo Comercial Diego Portales, Liceo Técnico Santa Cruz de Triana, IRE, Colegio Niño Jesús de Praga y Liceo Francisco Antonio Encina Armanet de Santa Cruz. También, compartieron con alumnos del Instituto Profesional Santo Tomás.

Raúl Peralta aconsejó a los jóvenes: "Tratar de dejar de escuchar distintas opiniones. Si tienes algo que tu corazón te está diciendo, hay que creer y seguir adelante, sin excusas". Su hermano Gabriel complementó: "Ha sido importante para nosotros tenernos el uno al otro, cuando uno está arriba tiene que levantar al otro, y viceversa. Es importante tener a alguien a quien recurrir cuando las cosas no se dan, encontrando amor y paz en la gente que está con nosotros cuando la luz se apaga".

La gira "La fuerza de tus sueños" recorrerá 20 sedes de Santo Tomás a lo largo del país. La próxima parada será Copiapó, y en octubre estarán en Concepción, Curicó, Talca, Chillán, Ovalle, La Serena y Punta Arenas./