Delegación Presidencial Colchagua coordina servicios para brindar seguridad en elección del domingo

Con la finalidad de coordinar los servicios de la provincia, para que el plebiscito constitucional del próximo domingo se desarrolle de manera ordenada y segura, el pasado lunes se realizó en la Delegación Presidencial de Colchagua una importante reunión.

En la mesa, liderada por la Delegada Presidencial de Colchagua Marta Pizarro Inzunza y que contó con la participación del Dirección Regional del Servicio Electoral (SERVEL), carabineros, ejército y la municipalidad de San Fernando, se detalló el trabajo que cada institución realizará en favor de la seguridad de quienes asistan a los 37 locales de votación de la provincia, así como los protocolos que deben adoptar para realizar su sufragio, las medidas de autocuidado producto de la pandemia y las medidas de seguridad que se adoptarán, tanto dentro de los establecimientos, por parte del Ejército, como en las afueras por Carabineros.

“Es muy importante trabajar en coordinación y en unión con los diversos organismos involucrados en este proceso, para poder gestionar y organizar un trabajo que entregue seguridad a las personas que asistan a la votación, tanto dentro de los recintos como afuera y también que los vecinos y vecinas que salgan luego de la votación a celebrar, como están en su legítimo derecho, puedan contar con el resguardo de la policía en los espacios públicos. Esta reunión fue muy gratificante, porque pudimos diagnosticar y darnos cuenta que el proceso de votación está coordinado, muy organizado y esto debe generar confianza a la población, para ir a votar con seguridad”, explicó la Delegada Presidencial de Colchagua, Marta Pizarro Inzunza.

Poniendo especial hincapié en recordar que el voto es obligatorio y que por tanto se espera una mayor cantidad de asistentes, las autoridades pusieron especial énfasis en diversas recomendaciones que la ciudadanía debe tener presente.

En ese sentido, Rodrigo Díaz, Director Regional Servel, señaló que “Las recomendaciones es que (las personas) vayan temprano a votar, que porten su mascarilla, que es obligatoria y que vayan con su lápiz pasta azul. En caso de quienes no tengan el lápiz, la mesa receptora tendrá uno a disposición, así que se lo pueden prestar. También, tienen que tomar una distancia de un metro, deben esperar afuera de los locales de votación, esperando que el facilitador ordene su ingreso de manera ordenada, de acuerdo a un aforo máximo por local por lo tanto nos obliga a tener gente afuera esperando, tal como la gente lo hace cuando va al supermercado o a la farmacia. Si bien, para esta elección podría llegar más gente, pero como el voto tiene sólo dos opciones, el proceso va a ser rápido”.

Por su parte, el Comandante del Regimiento 19 Colchagua y Delegado del Jefe de la Defensa Nacional de la Región de O'Higgins del Ejército, Coronel José Bustamante, detalló que “Nosotros, a partir de mañana jueves, tal como lo señalan las leyes, nos vamos a empezar a hacer cargo de los locales de votación, que en el caso de la provincia son 36, con 510 mesas receptoras de sufragio. Vamos a distribuir casi 300 hombres y mujeres del Ejército para poder cumplir de la mejor manera posible lo que la ley nos demanda. Es importante recordar que las mesas van a estar disponibles para votar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es cuando se cierran, para que cada uno administre de la mejor manera su tiempo y no queden afuera de la votación”.

“Hemos puesto todos los servicios con la finalidad de que esta actividad se realice de la mejor forma posible y en completa normalidad. Lo único distinto es que en esta oportunidad vaya más gente, porque es obligatorio votar. También, se nos suma una tarea extra que es la de tomar o dejar constancia de aquellas personas que no van a poder votar porque están a más de 200 kilómetros de su lugar de votación. Ese es el único tipo de constancia que va a recibir Carabineros, por lo tanto, también tenemos que disponer de personal en las respectivas unidades a lo largo de la provincia, en todos los destacamentos, para que puedan acoger este tipo de constancia”, señaló la Comandante de los Servicios Prefectura de Carabineros, Teniente Coronel Oriana Fuentealba.

Quienes no sufraguen deberán ser denunciados por Servel y, posteriormente, los Juzgados de Policía Local podrán citarlos, aplicando multas a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales (UTM), entre 30 mil y 180 mil pesos aproximadamente. En caso de no asistir a votar, la persona será citada por el juez de Policía Local de la comuna donde tiene domicilio electoral y deberá presentar la documentación que acredite la razón por la que no sufragó. Según la ley 21.200, las excusas únicas permitidas son: Enfermedad (se debe presentar el certificado médico cuando sea citado); Ausencia del país; Encontrarse el día del Plebiscito a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral (con comprobante de la constancia ante Carabineros); U otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente.

Las autoridades además pidieron a la ciudadanía revisar su local de votación y mesa asignada en https://consulta.servel.cl/, ya que por la reacomodación de los locales de votación para que estén más cerca de los domicilios de las personas, las mesas serán distintas. Además se mencionó que no se exigirá Pase de Movilidad en el ingreso a los locales de votación y tampoco se realizarán controles de temperatura.

Además, subrayaron que tendrán derecho preferente para votar durante todo el proceso de votación, las mujeres embarazadas, personas que tengan algún tipo de discapacidad y electores que requieran ser asistidos en el ejercicio de su sufragio. Las personas desde los 60 años también tendrán preferencia para votar durante todo el proceso de votación, aunque El Servicio Electoral sugiere y recomienda que concurran a sufragar entre las 14:00 y 18:00 horas.

Para el día de las elecciones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se encargará de facilitar el traslado de las personas a los lugares de votación, sobre todo a quienes viven en localidades aisladas y rurales. Para ello dispondrá de 64 servicios especiales en la provincia de Colchagua.

Con respecto a quienes deban trabajar el 4 de septiembre, tienen derecho a que los empleadores les otorguen un permiso de al menos dos horas para sufragar. Esto será fiscalizado por la Dirección del Trabajo y las sanciones serán de entre 3 y 60 Unidades Tributarias Mensuales por infracción (entre $178.785 y $3.575.700*, dependiendo de si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande).

Toda la información está disponible en la web https://www.gob.cl/tuvotodecide/