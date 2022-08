Servicio Salud avanza en materia de seguridad para funcionarios SAR Oriente

“Con el objetivo de avanzar en una materia tan relevante y sensible como es la seguridad, el viernes recién pasado en dependencias de la Delegación Presidencial Regional desarrollamos una reunión con dirigentes representantes de funcionarios de la salud, dirigentes vecinales, carabineros y director del SAR Oriente de Rancagua, para abordar y buscar soluciones conjuntas a las diversas agresiones tanto verbales como físicas que han recibido nuestros funcionarios de parte de usuarios o familiares de éstos”, indicó el Director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez, dando a conocer la jornada donde participaron el director del SAR Oriente, Dr. Xavier Barzallo; el Teniente Coronel de Carabineros, Manzur Abutom, además de personal de la Prefectura Cachapoal, dirigentes gremiales de Fenats Base DSS, Fenats Nacional SAMU- SAR, Asenf y Agrupación de Médicos Generales de Zona de la región de O´Higgins.

Al respecto, Jaime Gutiérrez, destacó que “Como Servicio de Salud estamos retomando el trabajo de la Mesa de Seguridad y uno de los grandes temas es lo que pasa en el SAR Oriente, donde tenemos el desafío de ir avanzando en un plan donde nuestros funcionarios se sientan más protegidos en sus lugares de trabajo. Esta instancia nos permitió poder conocer sus necesidades y la actual situación que ellos viven a diario y de esta forma establecer un trabajo en el corto y mediano plazo que involucre a todos los actores con el propósito de resguardar la seguridad de nuestros funcionarios”.

Por su parte, el Teniente Coronel de Carabineros, Manzur Abutom, expresó que “Esta reunión fue muy fructífera en la cual se expusieron todos los puntos de vista por parte de los funcionarios del SAR Oriente, dirigentes y comunidad con la finalidad de llegar a un buen puerto y resolver la problemática que ellos manifiestan tener de agresiones, para lo cual vamos a iniciar una Mesa de Trabajo con la unidad comprometida con la Tercera Comisaría Rancagua Oriente, la Subcomisaría Diego Portales con el propósito de mejorar la seguridad del dispositivo de urgencia”.

Durante la jornada, donde se realizó un levantamiento de las necesidades de los principales actores con el propósito de trabajar en un plan que permita caminar hacia la seguridad de los funcionarios de salud, la dirigente del gremio Nacional Fenats Base SAMU-SAR, Claudia Drummond, manifestó que “En la reunión se abordó esta problemática y lo ideal sería seguir avanzando en un plan junto a los diferentes actores creando soluciones y protocolos con la finalidad de resguardar la integridad física y mental de nuestros funcionarios”.

En tanto, el delegado de la Agrupación de Médicos Generales de Zona, Dr. Luis Vargas, manifestó que “Este es un primer paso y es un buen camino a tomar por parte del Servicio de Salud en reunir a todos los entes y conocer las problemáticas de los funcionarios. Me voy con la disposición a colaborar y salir de esta situación lo antes posible y asegurar la integridad de los funcionarios y sobretodo tener tolerancia cero con la violencia, no es posible que estemos normalizando situaciones que pongan en peligro la integridad de nuestros compañeros”.

Durante la actividad, los dirigentes vecinales también expusieron su parecer, concordando en que la violencia no puede prevalecer y que “Han sido los funcionarios de la salud quienes más apoyo nos han prestado durante la pandemia, y no podemos hoy pagarles así”, y fue justamente el presidente del Consejo de Desarrollo del Hospital Regional Rancagua, Hernán Valdivia, uno de los que manifestó lo anterior en la instancia, indicando además que “Esta reunión me pareció muy constructiva porque se habló con la verdad respecto a las agresiones que sufren los funcionarios de la salud, lo importante es contribuir de manera colectiva para terminar con este tipo de agresiones y Carabineros de Chile juega un rol muy importante. Esperamos continuar avanzando con este tipo de instancias para apoyar al personal de salud”.

Finalmente, el director del SAR Oriente, el facultativo Xavier Barsallo, expresó que “Primero agradecer esta instancia que convocó el Servicio de Salud O’Higgins para abordar esta problemática que nos aqueja. Hay que destacar que estamos cansados de los reiterados maltratos que sufrimos como funcionarios de la salud, esperamos buscar prontas soluciones para que nuestros funcionarios desempeñen sus labores de manera tranquila y de esta forma continuar entregando una óptima atención a nuestros usuarios que asisten a diario a nuestro dispositivo”.