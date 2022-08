Diputado Cornejo solicita utilizar 2% constitucional de emergencia para combatir delincuencia y crimen organizado

El parlamentario por O'Higgins aseguró que son cerca de US$ 1.600 millones los que dispone el presupuesto de la nación y que podrían emplearse para enfrentar la crisis de seguridad.

Ante el aumento desatado de la delincuencia en el país, el diputado por la Región de O'Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), le solicitó formalmente al Gobierno poder utilizar el 2% constitucional del Presupuesto de este año, equivalente a unos US$ 1.600 millones, de manera de mejorar los recursos y las herramientas para combatir de forma más efectiva el crimen organizado, el terrorismo y la migración irregular, que mantienen con una alta inseguridad a la ciudadanía.

Al respecto, el parlamentario gremialista señaló que es "fundamental" que el Ejecutivo utilice todas las herramientas que tenga a su disposición para enfrentar la actual crisis de seguridad que se vive a lo largo del territorio, asegurando que para dotar a las policías y las Fuerzas Armadas de mejores instrumentos se requiere hacer uso de los recursos destinados para aquello.

"Estamos viviendo una grave crisis de seguridad que no tiene ningún precedente en nuestro país y que amenaza con seguir extendiéndose. Ya no sólo debemos convivir con delitos importados, sino que también la delincuencia y el narcotráfico se está prolongando por todo el territorio e, incluso, los atentados terroristas se están extendiendo fuera de la Macrozona Sur, lo que es sumamente preocupante", sostuvo el diputado UDI, advirtiendo que "si el Gobierno no adopta ninguna medida concreta al respecto, el actual escenario podría ser aún más grave en el mediano o corto plazo".

Por lo mismo, Cornejo recordó que la actual Constitución le permite al Gobierno utilizar el 2% del presupuesto de la nación cuando el país enfrenta una "calamidad pública", asegurando que la anterior administración así lo hizo en 2022 para enfrentar los graves efectos de la pandemia.

"El Presidente tiene a su disposición un fondo de US$ 1.600 millones para fortalecer a las policías y a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, la delincuencia, el terrorismo y la migración ilegal. Si de verdad queremos enfrentar de manera decidida esta grave crisis, es fundamental que dotemos de mayores herramientas a nuestros efectivos policiales, y el Gobierno tiene la posibilidad real de hacerlo sin ni siquiera pasar por el Congreso", manifestó el legislador.

Por último, el representante del Distrito 16 anunció que presentará en los próximos días un proyecto de resolución para solicitarle al Ejecutivo que haga uso de dichos recursos, indicando que "no podemos permitir que el escenario en materia delictual que vivimos se termine normalizando, y el actual Gobierno es el principal responsable de evitar que se produzca aquello".