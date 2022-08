Educación Cívica en Diario Sexta Región: Plebiscito 2022

Te corresponde a ti, en tú fuero íntimo, determinar libremente cuál crees que es el camino que llevará a nuestra patria hacia la seguridad, estabilidad y unidad que necesita para hacernos más iguales, conformando la patria unida, única y sin privilegios de unos sobre otros.

Deberás determinar cuál de las alternativas nos unirá y conservará nuestra patria íntegra y como una sola nación.

Te enfrentarás en la soledad de la cámara secreta a dos opciones. Como elector dispondrás de una cédula electoral que contendrá la siguiente pregunta:

"¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?".

Bajo la pregunta planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra.

La primera de ellas tendrá en su parte inferior la expresión "Apruebo" y la segunda, la palabra "Rechazo", a fin de que, tu puedas marcar tú preferencia sobre una de las alternativas.

Queridos lectores, creemos que en esta oportunidad es nuestra obligación como medio de difusión social, plantear algunas definiciones de términos que creemos, te ayudarán a tomar la mejor decisión.

Debes pensar, cuando estés solo con tú conciencia, en las siguientes características, principios y definiciones:

* Libertad: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.

* Igualdad: Principio que reconoce que todos los ciudadanos debemos ser iguales en derechos y obligaciones. Que no deben existir grupos beneficiados por causa ninguna, ni por su origen, creencia o color.

* Opción: Libertad o facultad de elegir entre más de una alternativa o sistema.

* Nación: Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno.

* Gobierno: Órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros.

* Pluralidad: Multitud, número grande de algunas cosas, o el mayor número de ellas.

* Plurinacional: De múltiples naciones diferentes.

* Digno: Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo.

* Respeto: Miramiento, consideración, deferencia.

* Privilegio: que se concede en premio de una acción meritoria.

* Obligación: Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre.

* Defectuoso: Imperfecto, falto, errado.

* Imposición: Exigencia desmedida con que se trata de obligar a alguien.

* Desigual: Que no es igual para todos.

* Desdén: Indiferencia y desapego que denota menosprecio.

* Superioridad: Preeminencia, excelencia o ventaja de alguien o algo respecto de otra persona o cosa.

* Desmembrar: Dividir, separar algo de otra cosa.

* Desunir: Introducir discordia entre quienes estaban en buena correspondencia.

* Desgobierno: Desorden, desconcierto, falta de gobierno.

* Autogobierno: Facultad concedida a una colectividad o a un territorio para administrarse por sí mismo.

* Voluntario: Que se hace por espontánea voluntad y no por obligación o deber.

* Libre: Que tiene facultad para obrar o no obrar.

* Propiedad: Cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz.

* Indigenismo: Doctrina y partido que propugna reivindicaciones políticas, sociales y económicas para los indios y mestizos en las repúblicas iberoamericanas.

* Plurilingüe: Que habla varias lenguas.

* Afrodescendiente: Dicho de una persona descendiente de africanos.

Queridos lectores, debes recordar que en esta oportunidad el sufragio es una obligación para todos los electores habilitados, de no hacerlo, te expones a multas que van desde media a tres UTM.

Si crees que el voto no debe ser obligatorio y que la autoridad tiene la obligación de hacer que la participación sea un derecho y no una obligación, ten presente que el texto propuesto lo hace obligatorio para todas las elecciones, no sólo para este plebiscito.

Si crees que una persona que no tiene derecho a comprar alcohol, si debe tener derecho a sufragar para elegir a las autoridades que dirigirán el país, ten presente que el texto propuesto lo permitirá desde los 16 años, pero para comprar alcohol debes tener cumplidos los 18 años de edad.

Si crees que un niño de 18 años no está maduro para decidir sobre su propia vida, ten presente que el texto propuesto le permite ser diputado de la República.

Si crees que el mérito debe estar por sobre el género, ten presente que el texto propuesto desconoce este principio básico de crecimiento y desarrollo personal o profesional.

Si crees que todos los chilenos somos iguales y debemos tener un solo Gobierno, ten presente que el texto propuesto, garantiza el autogobierno para un grupo de chilenos.

Si crees que el territorio de Chile nos pertenece a todos los chilenos, ten presente que en el texto propuesto la propiedad de las tierras de un grupo de Chilenos gozará de la especial protección del Estado.

Si crees que los chilenos debemos tener una misma justicia para todos, debes tener presente que el texto propuesto consagra un sistema de justicia propio para un grupo de chilenos.

Si crees que Chile es una sola Nación, debes tener presente que el texto propuesto parte declarando que el "pueblo de Chile, conformado por diversas naciones"...

DATO INTERESANTE

En el texto propuesto como Constitución de todos los chilenos, la palabra chileno o chilenos figura 10 veces, y la palabra indígena o indígenas figura 77 veces.

Si crees que las autoridades que dirijan los destinos del país deben ser electas en igualdades de condiciones, ten presente que el texto propuesto entrega escaños garantizados a un grupo de chilenos.

Si crees que la cultura africana es ajena a nuestra cultura, ten presente que el texto propuesto asegura para ellos escaños en los cargos de representación popular.

Si crees que todos los chilenos somos iguales y debemos tener un solo Gobierno, ten presente que el texto propuesto, entrega, para un grupo de chilenos, autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses.

Como medio de prensa, es nuestra obligación entregar la información completa para que puedas tomar una decisión informada, por lo que te invitamos a leer el texto propuesto, no las parcialidades de grupos de interés, para ello te dejamos el link en que puedes consultar el texto oficial.

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/86241/1/Texto_Definitivo_CPR_2022.pdf

No olvides que debes consultar tus datos electorales, ya que tú Mesa ha cambiado y el local donde siempre votaste también puede haber cambiado.

Toma una decisión informada, consciente y por el interés de nuestro país.