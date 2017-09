Diputada Sepúlveda tras aprobación de informe de incendios forestales: "Hay que instaurar un sistema de prevención"

La diputada Alejandra Sepúlveda, fue una de los honorables que participó activamente de esta comisión desde los incendios de febrero pasado, y dentro de las conclusiones que se presenta en el informe analiza la capacidad de respuesta en la gestión por parte del Estado para el manejo de la emergencia.

"Sin duda no hemos aprendido con la velocidad que deberíamos en cuanto a la prevención de incendios forestales, no tenemos una reacción acorde por parte del Ejecutivo y si bien la creación de una Conaf pública es necesaria no es lo único que se debe hacer. Necesitamos un sistema de prevención de una emergencia como la que vivimos en febrero pasado", recalcó la diputada Sepúlveda.

Otro punto relevante para la congresista, es en términos de relación entre Estado y brigadistas, la cual la parlamentaria califica de "temporal". "Cada año hay un recambio de brigadista de un 60% en promedio, y esto es debido a que son temporales y los recursos que apuntan a tener una reacción eficaz y rápida ante una emergencia, son utilizados en estar constantemente preparando y capacitando a nuevos brigadista que en muchos casos tiene un entrenamiento de sólo un par de días antes de enfrentar una emergencia real. Los miembros del Servicio Nacional Forestal deben tener un contrato anual, ser capacitados de forma correcta y poder actuar de forma inmediata ante una eventual emergencia".

La diputada Sepúlveda hizo un reconocimiento a todas las instituciones que participaron en los incendios forestales que azotaron la zona centro sur del país en la temporada estival de este año: "Quiero agradecer a Bomberos, Carabineros de Chile, Fuerzas Armadas y Brigadistas que participaron e hicieron una labor tan importante como valerosa en los incendios forestales de principio de este año. En la mayoría de los casos con recursos muy limitados, es por esto mismo que este reconocimiento va de forma muy especial a las familias de los mártires que entregaron su vida por un bien mayor, no los olvidaremos y todo este esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo es en gran parte en sus memorias".

El informe fue aprobado con 71 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones de la Cámara de Diputados y contiene una serie de propuestas y conclusiones hacia la Presidenta de la República Michelle Bachelet, para evitar y prevenir nuevas catástrofes en la siguiente temporada de verano./

