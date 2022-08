Delegación Presidencial busca mejorar conectividad de principal camino cordillerano de Colchagua

La Delegada Presidencial Provincial de Colchagua realizó el pasado jueves una reunión con la finalidad de definir, en conjunto con la comunidad e instituciones respectivas, diversas medidas que mejoren el tránsito de la Ruta I-45, que une la ciudad de San Fernando con las Termas del Flaco.

En específico, la mesa abordó los diversos problemas que enfrenta la ruta en el sector cordillerano debido a la falta de mantención del camino en época invernal y en lo peligroso que se convierte durante o tras un evento meteorológico. En ese sentido, se puso especial énfasis en entregar información preventiva a la ciudadanía que visita el sector, además de establecer en Carabineros de Puente Negro, un registro de las personas que van más arriba de La Rufina. Esto último, debido a la gran cantidad de personas que visitan el sector para ver la nieve, situación que ha generado algunas emergencias en el último tiempo.

La instancia, liderada por la Delegada Presidencial de Colchagua Marta Pizarro, contó con la participación del alcalde de San Fernando Pablo Silva, el Consejero Regional de Colchagua Gerardo Contreras, el Director Regional de Onemi Marcelo Montecinos, el Prefecto de Carabineros de Colchagua Coronel Eduardo Palma, el Jefe provincial de Vialidad César Pavez, directivos de la empresa hidroeléctrica Tinguiririca Energía, el Presidente de la Junta de Vecinos de Termas del Flaco, Fernando Bozo, representantes de la empresa de Turismo Aventura Promaucaes Outdoor y los encargados de emergencia de las delegaciones presidenciales de O’Higgins y Colchagua.

“El objetivo y la intención de esta fuerza de trabajo, es poder coordinar, junto a los vecinos de las Termas del Flaco y los emprendedores que se sitúan en este sector cordillerano, la apertura del camino desde La Rufina hacia arriba, pero siempre teniendo especial cuidado y pensando en la seguridad de las personas. Es muy importante contar con el compromiso de los residentes de las Termas del Flaco para mantener la coordinación que corresponde con la instituciones encargadas de los sistemas preventivos como la Onemi”, señaló la Delegada Presidencial de Colchagua, Marta Pizarro.

La máxima autoridad provincial subrayó que “Además hemos llegado a la conclusión, junto a todos los actores sociales que hoy se reunieron, de reabrir el camino siempre y cuando las condiciones meteorológicas así lo permitan”, debido a que se mantenía cerrado tras un evento meteorológico que dejó en malas condiciones la ruta. Al respecto, la autoridad subrayó que “Dejando muy presente también, que si por cualquier evento meteorológico o alerta preventiva que emane desde la Onemi, el camino, por seguridad pública y por la seguridad de todos los vecinos de la región y de la provincia de Colchagua, tendría que volver cerrarse de la Rufina hacia arriba. Pero mientras la condición meteorológica lo permita, este camino se mantendrá abierto, pero con el compromiso de que todos nosotros, tanto residentes de las Termas, como también los vecinos de la provincia de Colchagua, van a mantener las precauciones del caso para resguardar la vida y seguridad de todos y de todas”.

En ese sentido, el Prefecto de Carabineros Colchagua, Coronel Eduardo Palma señaló la importancia de “Crear conciencia en la comunidad, de los que suben con su familia. Es entendible, totalmente lógico, que se lleven a los niños a conocer la nieve, ya que mucho no la conocen. Pero los papás o los adultos responsables, deben tomar la mínima medida de seguridad para subir al sector cordillerano, más si es con nieve”, al tiempo de destacar que “Es sumamente importante que pasen a registrarse al retén. Poner el nombre el rut y algún fono contacto y avisar en el caso de alguna emergencia y avisar también a qué hora es su retorno, porque si ya pasó la hora y no ha retornado esa persona, podamos generar una alerta y activarla con los organismos de emergencia”.

Para el alcalde Pablo Silva, “Fue una reunión de coordinación muy productiva, donde vamos a seguir trabajando con todos los organismos presentes, para asegurar la seguridad de nuestros vecinos cuándo suben hacia las Termas (del Flaco), donde esperamos se respeten los controles, para prevenir cualquier tipo de accidente. Vamos a ayudar con difusión para que se tomen todas las precauciones para evitar cualquier riesgo ante la visita a la nieve de nuestro vecino o de quienes tienen que ir a trabajar a ese sector”.

Por su parte, el director Regional de Onemi Marcelo Montecinos, afirmó que “Esta instancia de coordinación es de tremenda importancia para nosotros, ya que nos permite tomar contacto con la población civil organizada, los mismos habitantes que viven allá el día a día, quienes conocen la problemática que existe en cuanto a las emergencias y los desastres en el sector y nos hacen tener una visión más completa acerca de las situaciones que les aqueja y nos permite, junto a las autoridades, efectuar medidas de coordinación para atender alguna emergencia y también, prepararnos para ella principalmente. Y es así como en esta mesa de trabajo se han adoptado decisiones que nos van a permitir prepararnos para eventuales situaciones”.

Por ello, la Onemi pidió a la comunidad de las Termas del Flaco, crear un plan de emergencia, “En el cual vamos a trabajar en conjunto, porque ofrecimos apoyo técnico con nuestros expertos, con protocolos de actuación, donde no solamente definamos cuáles son los riesgos existentes, sino que también las medidas de actuación ante un evento determinado”, detalló Montecinos.

Al respecto, el Presidente de la Junta de Vecinos de las Termas del Flaco, Fernando Bozo, manifestó que “Nos llevamos como tarea elaborar un plan de emergencia para poder tenerlo a disposición de la Onemi, quienes fueron muy claros en su exposición”. Asimismo, explicó que “En los últimos 10 kilómetros del camino, todavía queda bastante nieve, por lo que se encuentra complicado transitar y está apto sólo para vehículos 4x4. Las personas que no tienen vehículos con esas condiciones, no se arriesguen a subir y sólo disfruten hasta, donde puedan con prudencia y pasen una buena jornada y no un mal rato”.

La mesa estableció además solicitar a la seremía de Obras Públicas que, en el nuevo contrato global de mantenciones de caminos públicos, se considere la extensión en los meses de mayo a noviembre para la Ruta I-45, que actualmente considera sólo el período estival. Además, se consultará al MOP por la situación del estudio de factibilidad que realizaría de la Ruta, el cual actualmente tiene un RS (Recomendación Técnica) del Mideso aprobado.

Por su parte, la empresa hidroeléctrica Tinguiririca Energía, manifestó que buscará prestar ayuda comunicacional en la ruta, para quienes tengan alguna emergencia, mientras que la empresa de Turismo Aventura Promaucaes Outdoor, realizará una difusión a la ciudadanía sobre recomendaciones durante la visita a la montaña.

En las próximas semanas volverá a sesionar la mesa, con los avances de cada uno de los compromisos establecidos.