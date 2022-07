Jaime Gutiérrez, director (s) Servicio Salud O´Higgins: “El invierno no ha terminado y debemos seguir cuidándonos”

“El invierno no ha terminado y debemos seguir cuidándonos, y por ello reitero el llamado a la comunidad a acudir a los puntos de vacunación que hay en cada comuna, y también a hacer un buen uso de las urgencias de la red asistencial. Llevamos un 92,7 % de vacunados a nivel regional y no debemos descuidarnos, pues la influenza es una enfermedad grave y contagiosa”, explicó la autoridad del Servicio de Salud.

Respecto a ello, desde el Hospital de Rengo, la enfermera supervisora del servicio de urgencia, María Belén Vallejos, explicó que “en cuanto a los pacientes pediátricos que han concurrido a nuestro servicio, estos disminuyeron, debido al receso de vacaciones de invierno. Pero la complejidad de los pacientes ha aumentado principalmente en el área respiratoria, mientras que con el retorno a clases se ha visto un aumento en las consultas por accidentes escolares”.

En relación a la vacunación contra la influenza, el director del SSO se trasladó hasta Requínoa para conocer la experiencia del Cesfam de la comuna, donde su director, el Dr. Paul Pacurucu, expresó que “hemos tenido un cumplimiento muy alto en cuanto a las metas que se nos proponen, la comunidad ha asistido a las distintas actividades y operativos que se han realizado”, mientras que respecto al receso escolar anticipado y extendido por parte del MINEDUC en coordinación con el MINSAL, el facultativo afirmó que “se notó bastante, hubo una disminución de la parte respiratoria y ya empezamos lógicamente desde el día lunes con el retorno a clases que se va notando nuevamente ya un poquito el alza de las consultas, no en mayor magnitud de lo que estábamos antes, pero yo creo que obviamente fue una buena estrategia porque se notó la disminución de las consultas respiratorias”, concluyó.

Respecto a las metas establecidas, la comuna de Requínoa completó el 100% de cobertura de la vacunación contra la influenza en la población objetivo, y en cuanto a las estrategias utilizadas, la encargada del equipo de vacunación del Cesfam, Valentina Veas, detalló que “creamos diferentes estrategias, junto al equipo salimos a diferentes puntos de la comuna como El Vaticano, Totihue y otras postas para brindar un acceso más cómodo a nuestros usuarios. Vacunamos a adultos mayores en domicilio, a las personas que son postradas o con dependencia moderada. Habilitamos además números de teléfonos a los cuales los pacientes llamaron para hacer sus consultas y quedar agendados para su visita a domicilio”.

El director Jaime Gutiérrez, valoró el importante logro del Cesfam de Requínoa y junto con felicitar al equipo de salud, expresó que “vamos a continuar desplegados en terreno, apoyando a nuestros funcionarios para el cumplimiento de las metas sanitarias. Requínoa es una de las comunas con la más alta cobertura de vacunación contra la influenza y hemos querido venir no solo a felicitar al equipo, sino que también a conocer su experiencia”, afirmó. Respecto de las consultas de urgencia pediátrica, la autoridad de salud informó que “en general los reportes que tenemos desde los establecimientos es que el receso anticipado de clases que se sumó a las vacaciones de invierno ha rendido sus frutos, con una disminución de las consultas respiratorias lo que es positivo. Sin embargo no debemos bajar la guardia porque reitero que el invierno no ha terminado, por tanto hago un llamado a los padres y madres a seguir adoptando medidas de prevención, a estar atentos a los síntomas y en caso de que se vean en la necesidad de consultar, lo hagan haciendo un buen uso de la red de urgencia, acudiendo en primer lugar a la atención primaria”.

Incentivando desde el terreno y también on line

Así como las autoridades del Servicio han estado recorriendo los distintos puntos de vacunación, también han efectuado jornadas on line para incentivar a vacunarse. Un buen ejemplo de ello fue el conversatorio organizado por el subdepartamento de Participación y Trato al Usuario con dirigentes vecinales y de la salud. En la ocasión, abordaron el proceso de inoculación y las cifras alcanzadas a nivel territorial, destacando la importancia de estar vacunados contra el Covid- 19 e influenza.

Esta jornada vía zoom fue liderada por la encargada del Programa Nacional de Inmunización del Servicio de Salud O’Higgins, Viznia Gutiérrez, quien destacó que la instancia informativa busca crear vinculación y activación de redes con la comunidad mediante los dirigentes comunitarios en salud, quienes cumplen la misión de acercar y bajar la información a la comunidad en sus territorios.

Asimismo, la profesional explicó que “destacamos el gran trabajo que han venido desarrollando los equipos locales, alcanzando una cobertura que bordea el 92.7%. Igual debemos mejorar la cobertura de vacunación desde los 6 meses hasta los 5 años. Hemos tenido una brecha importante en la región en torno a la inmunización de niños, y por ello nuestros esfuerzos se siguen realizando con el propósito de alcanzar la cobertura en los más pequeños”.