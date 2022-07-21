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Carabineros abre postulaciones para Mecánico Automotriz y Auxiliar de Enfermería

Noticias

A NIVEL NACIONAL SE ABRIERON EN FORMA EXTRAORDINARIA POSTULACIONES PARA APOYO LOGÍSTICO DE CARABINEROS, EN LAS ESPECIALIDADES DE MECÁNICO AUTOMOTRIZ Y AUXILIAR DE ENFERMERIA (TENS), CON PLAZOS ESTIPULADOS Y REQUISITOS EN IMAGEN.

CUALQUIER CONSULTA EN LA SEDE SAN FERNANDO, UBICADA EN MANUEL RODRIGUEZ N° 619  FRENTE A LA PLAZUELA DE LA COMUNA. O AL CELULAR +56 9 5698 5202. EN HORARIO DE 08,00 A 13,00 HORAS Y DE 14,00 A 18,00 HORAS.

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