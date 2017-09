"La Gran Fiesta de Chile" se vivió en Chimbarongo

Además, se realizaron exitosamente y con un gran marco de público los desfiles oficiales en Tinguiririca y en la Plaza de Armas, donde las comunidades, escuelas, bomberos y organizaciones comunales desfilaron frente a las autoridades.

También, durante el presente mes la Casa de la Cultura realizó distintas presentaciones en sectores rurales de toda la comuna, con conjuntos folclóricos y con el Ballet Folclórico de Chimbarongo, dando otro toque al actual gobierno comunal.

La máxima autoridad de la comuna, Marco Contreras Jorquera, enfatizó en que este es el especial toque que se le quiere dar a la administración, donde estén todos incluidos: "En esta fiesta no solo se ha involucrado al centro cívico si no que hemos llegado a rincones donde antes no se había visitado, las comunidades lo agradecen y lo hecho el 16, 17, 18 y 19 con un espectacular show para toda la gente reafirma nuestro compromiso con cada uno de los chimbaronguinos, pensamos siempre en darles lo mejor y en esta ocasión lo importante era que estuvieran seguros, con su gente y en nuestra comuna, que no tuvieran que arriesgarse y salir de Chimbarongo, muy por el contrario, tener una celebración de gran nivel aquí y fue lo que se logró".

Estas fiestas fueron especiales en nuestra comuna, la familia pudo compartir y disfrutar de un gran show diciochero en honor a nuestra gente y a nuestra patria ¡Viva Chile y Viva Chimbarongo!./

