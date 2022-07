Coro Polifónico de Rancagua busca nuevas voces

Los requisitos son: ser mayor de 18 años, tener gusto por la música y tener tiempo disponible para los ensayos, que se desarrollan los días viernes de 19:30 a 21:30 y los sábados de 10 a 13 horas de forma presencial.

Los interesados deben inscribirse en el siguiente formulario: https://forms.gle/mMqH6VuvkXyDGAvZ9 y presentarse a la audición a desarrollarse este viernes 15 de julio a las 18:30 horas en Patio Alcázar, ubicado en Alcázar 762, Rancagua.

El director del Coro, Eduardo Díaz, será el encargado de evaluar a los postulantes, quienes deberán hacer un ejercicio de vocalización acompañados de un piano, además de cantar un extracto de alguna canción a su elección. Es importante recalcar que no es necesario tener formación musical, pues en la agrupación se realizan ejercicios de vocalización.

Los integrantes de la agrupación entregaron sus testimonios acerca de lo que significa ser parte del coro y las razones para recomendar a nuevas personas que ingresen a sus filas.

Cristina Leiva, mezzosoprano, indicó que “El coro para mí es un sueño hecho realidad, un escape, me nutre el alma, me motiva y me hace feliz”. Respecto al ingreso a esta agrupación, la artista señaló que “Recomiendo pertenecer a este coro de alto nivel, para que se empapen de la música, la historia, la cultura y la belleza”.

Para Claudia Faúndez, mezzosoprano, “entrar en este espacio en donde el trabajo colaborativo, el amor y la pasión por la música unen a tantas personas de ideas y credos distintos en una armonía perfecta, es un premio y algo valioso que cuidamos”.

Otro integrante del Coro Polifónico de Rancagua, el tenor Eduardo Ponce señaló que “El amor por la música me conecta con esta familia coral de manera mística, creando más que acordes, un lenguaje nuevo que conlleva intencionalidad, emociones, un goce del alma en las obras que nos desafían a mejorar y estudiar cada día”.

El Coro Polifónico de Rancagua nació en abril de 2016 con el objetivo de realizar música coral de excelencia. Desde el 2021 es una agrupación independiente y cuenta con voces de las 4 cuerdas (bajos, tenores, mezzosopranos y sopranos), quienes interpretan un amplio repertorio que abarca grandes clásicos, famosos coros de ópera, así como también música latinoamericana o de carácter eclesiástica.

Su director, Eduardo Díaz, invitó a los interesados a participar de este proyecto coral, que “Cuenta con un alto nivel de exigencia y proyecciones importantes en el desarrollo como agrupación, como la participación en el estreno en Chile de la 8va Sinfonía de Mahler que se presentará en importantes escenarios nacionales, entre otros proyectos”.