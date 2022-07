Vacaciones deportivas: "Futsal gratuito niños y niñas"

Algunos tienen la opción de trasladarse de comuna; otros de conocer aún más sus zonas donde viven; y no pocos se quedan en sus hogares por no contar con recursos económicos, o bien, el descanso de sus padres no coincide.

Para todos los escenarios señalados, el holding de empresas A&G, a través, de su área social continúa implementando la escuela "Futsal para Todos", que hace ya más de un mes, recibe gratuitamente a niños y niñas, entre 8 y 12 años de edad.

Pero, para este período de vacaciones, la institución ha adoptado una nueva decisión, que permitirá aumentar las jornadas de actividad física y recreación.

"La gran asistencia e interés de la comunidad, nos ha hecho constatar una realidad y con nuestro equipo, decidimos sumar un día más de trabajo. Ya no solo nos vamos a encontrar el día sábado (15:30 a 17:30 horas), sino también, que ahora hemos dispuesto el jueves (17:00 a 18:00 horas). Agradecemos a las familias y queremos seguir consolidándonos", dice el CEO de A&G.

Por último es importante recalcar que el trabajo técnico de la escuela, está encabezado por el ex goleador de O'Higgins, Malcom Moyano.