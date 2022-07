Laboratorio Clínico Hospital San Fernando implementa novedoso sistema de atención preferencial en toma de muestras

Rolando Vidal Vidal, tecnólogo médico jefe de dicha unidad, explicó en qué consiste este nuevo sistema, “Dentro de los meses de prueba, hemos logrado establecer y dar cumplimiento a la atención preferencial a pacientes, esto consiste en que personas mayores o con alguna discapacidad motora tengan acceso continuo y oportuno en la toma de muestra. Contamos con un software computacional instalado en nuestro sistema interno de atención (adjudicado bajo licitación), donde los pacientes que requieren realizarse alguna toma de muestra, primero deben agendar su hora, luego se les entrega las indicaciones respectivas como también un comprobante con el día y la hora que se debe presentar; posteriormente en el día agendado, se presenta y queda automáticamente en el registro para su atención”.

Y los resultados han sido bien elocuentes según el profesional, “Hemos visto que se gestiona mejor la cantidad de aforo que tiene nuestra unidad y permite un flujo más continuo en la atención en general. El gran desafío, es que el sistema se complete al 100% y las atenciones sean más rápidas”.

De igual forma, este nuevo sistema también ha favorecido a todo público en general que asiste a la toma de muestras, “Hoy en día, las personas agendan sus horas con nosotros y no es necesario que lleguen antes, un ejemplo para clarificar: si son citados a las 9 AM, deben llegar a esa hora porque será respetado su horario, no se les va a negar su atención. Los horarios de atención de la toma de muestra son de 7:45, 8:30, 9:00 y a las 11:00 AM, por tanto, pedimos a la comunidad que asista en su hora señalada; esto permitirá descongestionar la sala de espera y respetar el aforo permitido, además de generar una mayor fluidez en la atención, agregó el jefe de Laboratorio.

Por último, “Informar a la comunidad y en especial a nuestros usuarios de tratamiento anticoagulante, que en los próximos meses tendremos novedades en la realización a sus exámenes de INR, de forma más rápida y eficiente, a través de TP/INR Capilar, tecnología de vanguardia para la dosificación de tratamiento anticoagulante oral “, señaló Rolando Vidal Vidal.