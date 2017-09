Jóvenes que cumplen sanción se capacitan en cocina industrial

Un total de nueve jóvenes que actualmente cumplen sanción en el centro de justicia juvenil de Graneros, certificaron sus competencias adquiridas en el curso de "Cocina Industrial", a cargo del organismo técnico BM Capacitación a través de recursos del Servicio Nacional de Menores (Sename).

La ceremonia contó con la presencia de la directora regional del servicio, Jessika Espina y el director del centro, Walter Valdebenito, más profesionales del recinto y familiares de los beneficiados, quienes han vivido el proceso junto a sus hijos y han visto los cambios significativos en ellos.

El encargado de guiar a los jóvenes durante la capacitación, el relator Phillippe Gálvez, manifestó su orgullo por ellos: "Cuando me preguntaron si quería trabajar y hacer una capacitación acá nunca lo dudé, y pese a que me advirtieron dónde sería, les dije que no era prejuicioso, que un error lo puede cometer cualquiera y lo rescatable es que estos jóvenes quieren hacer las cosas bien".

Respecto al desarrollo del curso, Gálvez explicó que "Fue un poco más de dos meses lo que duró el curso y siempre mantuvieron el mismo ánimo y actitud, como el primer día, siempre participaron con entusiasmo y eso permitió que existiera respecto y orden en la cocina; este resultado exitoso se debe al esfuerzo que pusieron".

Al finalizar la ceremonia y mientras se disfrutaba del cóctel preparado por los mismos alumnos, el relator manifestó una importante noticia a los recién certificados: Prontamente, abrirá su propio restaurante e indicó que tendrán las puertas abiertas para ir a trabajar cuando culminen su sanción en el centro Graneros, lo que fue gratamente recibido por los jóvenes y sus familiares.

La directora regional del Sename señaló que "Esto se lo ganaron ellos y satisface ver el compromiso e interés por su reinserción social y laboral; la capacitación es una herramienta que permite abrir ese camino y es por eso que los cursos que se ejecutan buscan potenciar las habilidades que los jóvenes ya tienen", aseguró Jessika Espina.

El curso incluye la entrega de un completo kit de cocina, el cual consta de diversos instrumentos como un set de decoración de tortas y pasteles, moldes para cupcakes, un wok, coladores, rallador, entre otros, los que permitirá preparar sus productos y ejercer el oficio./

