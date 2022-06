Exitoso proceso vacunación contra la influenza en Santa Cruz

El director (s) del Servicio de Salud O’Higgins (SSO), Jaime Gutiérrez, realizó una visita al Cesfam Santa Cruz con el objetivo de conocer en terreno el exitoso proceso de vacunación contra la influenza, llevado a cabo por la atención primaria local, que ya alcanza una cobertura superior al 95%.

Luego de realizar un recorrido por el vacunatorio, acompañado por la directora del Departamento de Salud de la comuna, María Soledad Vergara, y por la directora del centro de salud familiar, Mary Luz Bozo, la autoridad regional se mostró muy satisfecho por el rendimiento que ha tenido este proceso, sosteniendo que "Hoy nos encontramos en Santa Cruz revisando el avance en vacunación tanto de Covid como influenza y se tienen muy buenos números en la comuna y el Cesfam. Por eso quiero agradecer y felicitar el tremendo trabajo de todos los funcionarios de salud municipal, que han hecho un gran esfuerzo para obtener este resultado de más de un 95% de la meta de vacunación y que sin duda va en beneficio de todos los habitantes de Santa Cruz”.

Por su parte, la jefa de salud municipal realizó un reconocimiento a la labor desempeñada por todos quienes llevan adelante este proceso, afirmando que "El trabajo ha permanecido desde el día uno, hemos ido mejorando nuestras estrategias y los resultados están a la vista. Este es un trabajo permanente 24/7 y estos son los resultados que exhibimos como comuna”.

Al ser consultada por las claves que han permitido alcanzar estos índices de cobertura, la directora del Cesfam aclara que se debe "Al equipo de salud que viene haciendo un gran esfuerzo desde hace bastante tiempo. Nosotros nos organizamos con equipos en este espacio del Cesfam Santa Cruz, como también con equipos móviles a los diferentes territorios y también hemos instalado extensiones horarias, a lo menos un día a la semana, que atendemos hasta las 20 horas y los sábados, sobre todo en este periodo en que se iba a vencer el pase de movilidad a los usuarios y además de hemos reforzado la campaña Influenza. También, hay que reconocer a nuestros usuarios por el compromiso que tienen con su propia salud”.

La usuaria Ivonne Muñoz, quien acudió a vacunarse, agradeció a los funcionarios y funcionarias por su labor e hizo una invitación a la comunidad a que se acerquen al establecimiento de atención primaria, sosteniendo que "En un comienzo no me iba a vacunar por miedo, pero uno llega acá y se siente totalmente confiada y segura que es lo principal, yo me vacuné porque no quiero enfermarme, porque tengo gente detrás, familia, hijos y la gente que te rodea”.

Visita al Hospital Santa Cruz

El director (s) de la SSO realizó además una visita al Hospital de Santa Cruz, con el objetivo de observar el funcionamiento, principalmente de la urgencia pediátrica, ante el alza de enfermedades respiratorias provocadas por las bajas temperaturas y el aumento en la circulación de virus.

Ante esta situación, el director Jaime Gutiérrez dio su visión al respecto, señalando que "Hemos constatado un aumento de la cantidad de consultas respiratorias en menores de edad, estamos volviendo a las cifras que teníamos el año 2019. El llamado a la población es mantener sus vacunas al día, tanto influenza como Covid y extremar las medidas de cuidado en los menores de edad”.